EUA anunciam novas tarifas, e produtos brasileiros são alvos de sobretaxa de 12,5%
O Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira (23) um novo pacote de tarifas a importações oriundas de 60 economias. A medida impõe uma sobretaxa de 12,5% aos produtos brasileiros, mas mantém isenção ao café, à carne bovina, ao etanol, a aeronaves e peças da Embraer, a medicamentos e outros.
Sob a autoridade da Seção 301, que trata sobre práticas comerciais consideradas desleais pelos Estados Unidos, o novo pacote de sobretaxa foi fixado na faixa de 10% a 12,5%. Além do Brasil, serão afetados:
- África do Sul;
- Arábia Saudita;
- Argélia;
- Angola;
- Argentina;
- Austrália;
- Bahamas;
- Bahrein;
- Bangladesh;
- Camboja;
- Canadá;
- Catar;
- Cazaquistão;
- Chile;
- China;
- Cingapura;
- Colômbia;
- Coreia do Sul;
- Costa Rica;
- Egito;
- El Salvador;
- Emirados Árabes Unidos;
- Equador;
- Filipinas;
- Guatemala;
- Guiana;
- Honduras;
- Hong Kong;
- Índia;
- Indonésia;
- Iraque;
- Israel;
- Japão;
- Jordânia;
- Kuwait;
- Líbia;
- Malásia;
- Marrocos;
- México;
- Nicarágua;
- Nigéria;
- Noruega;
- Nova Zelândia;
- Omã;
- Paquistão;
- Peru;
- Reino Unido;
- República Dominicana;
- Rússia;
- Sri Lanka;
- Suíça;
- Taiwan;
- Tailândia;
- Trinidad e Tobago;
- Turquia;
- União Europeia;
- Uruguai;
- Venezuela;
- Vietnã.
Segundo
Na sexta-feira (24), encerra a vigência da tarifa global de 10% aplicada sob autoridade da Seção 122 da Lei de Comércio. A norma permite que o presidente dos Estados Unidos crie novos impostos e defina a política tarifária por até 150 dias quando o país não puder cumprir com suas obrigações de pagamento internacional ou o valor do dólar estiver sob ameaça.
Em atualização