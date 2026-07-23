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EUA anunciam novas tarifas, e produtos brasileiros são alvos de sobretaxa de 12,5%

A medida não afetará os produtos que estavam isentos, como café, carne bovina, etanol, aeronaves e peças da Embraer
Júlia Mano

Júlia Mano

Donald Trump
Trump EFE/EPA/WILL OLIVER

O Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira (23) um novo pacote de tarifas a importações oriundas de 60 economias. A medida impõe uma sobretaxa de 12,5% aos produtos brasileiros, mas mantém isenção ao café, à carne bovina, ao etanol, a aeronaves e peças da Embraer, a medicamentos e outros.

Sob a autoridade da Seção 301, que trata sobre práticas comerciais consideradas desleais pelos Estados Unidos, o novo pacote de sobretaxa foi fixado na faixa de 10% a 12,5%. Além do Brasil, serão afetados:

  • África do Sul;
  • Arábia Saudita;
  • Argélia;
  • Angola;
  • Argentina;
  • Austrália;
  • Bahamas;
  • Bahrein;
  • Bangladesh;
  • Camboja;
  • Canadá;
  • Catar;
  • Cazaquistão;
  • Chile;
  • China;
  • Cingapura;
  • Colômbia;
  • Coreia do Sul;
  • Costa Rica;
  • Egito;
  • El Salvador;
  • Emirados Árabes Unidos;
  • Equador;
  • Filipinas;
  • Guatemala;
  • Guiana;
  • Honduras;
  • Hong Kong;
  • Índia;
  • Indonésia;
  • Iraque;
  • Israel;
  • Japão;
  • Jordânia;
  • Kuwait;
  • Líbia;
  • Malásia;
  • Marrocos;
  • México;
  • Nicarágua;
  • Nigéria;
  • Noruega;
  • Nova Zelândia;
  • Omã;
  • Paquistão;
  • Peru;
  • Reino Unido;
  • República Dominicana;
  • Rússia;
  • Sri Lanka;
  • Suíça;
  • Taiwan;
  • Tailândia;
  • Trinidad e Tobago;
  • Turquia;
  • União Europeia;
  • Uruguai;
  • Venezuela;
  • Vietnã.

Segundo

Na sexta-feira (24), encerra a vigência da tarifa global de 10% aplicada sob autoridade da Seção 122 da Lei de Comércio. A norma permite que o presidente dos Estados Unidos crie novos impostos e defina a política tarifária por até 150 dias quando o país não puder cumprir com suas obrigações de pagamento internacional ou o valor do dólar estiver sob ameaça.

Em atualização

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