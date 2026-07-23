EUA anunciam novas tarifas, e produtos brasileiros são alvos de sobretaxa de 12,5%

A medida não afetará os produtos que estavam isentos, como café, carne bovina, etanol, aeronaves e peças da Embraer

O Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira (23) um novo pacote de tarifas a importações oriundas de 60 economias. A medida impõe uma sobretaxa de 12,5% aos produtos brasileiros, mas mantém isenção ao café, à carne bovina, ao etanol, a aeronaves e peças da Embraer, a medicamentos e outros.

Sob a autoridade da Seção 301, que trata sobre práticas comerciais consideradas desleais pelos Estados Unidos, o novo pacote de sobretaxa foi fixado na faixa de 10% a 12,5%. Além do Brasil, serão afetados:

África do Sul;

Arábia Saudita;

Argélia;

Angola;

Argentina;

Austrália;

Bahamas;

Bahrein;

Bangladesh;

Camboja;

Canadá;

Catar;

Cazaquistão;

Chile;

China;

Cingapura;

Colômbia;

Coreia do Sul;

Costa Rica;

Egito;

El Salvador;

Emirados Árabes Unidos;

Equador;

Filipinas;

Guatemala;

Guiana;

Honduras;

Hong Kong;

Índia;

Indonésia;

Iraque;

Israel;

Japão;

Jordânia;

Kuwait;

Líbia;

Malásia;

Marrocos;

México;

Nicarágua;

Nigéria;

Noruega;

Nova Zelândia;

Omã;

Paquistão;

Peru;

Reino Unido;

República Dominicana;

Rússia;

Sri Lanka;

Suíça;

Taiwan;

Tailândia;

Trinidad e Tobago;

Turquia;

União Europeia;

Uruguai;

Venezuela;

Vietnã.

Segundo

Na sexta-feira (24), encerra a vigência da tarifa global de 10% aplicada sob autoridade da Seção 122 da Lei de Comércio. A norma permite que o presidente dos Estados Unidos crie novos impostos e defina a política tarifária por até 150 dias quando o país não puder cumprir com suas obrigações de pagamento internacional ou o valor do dólar estiver sob ameaça.

Em atualização