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‘É hora de a Ucrânia ter um novo presidente’, diz Trump ao criticar ataques a refinarias

Trump declarou a jornalistas na Casa Branca que havia dito a Zelensky que fizesse “o que quisesse” contra a Rússia, mas que “não atacasse as refinarias"

AFP

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (E) conversa com o presidente dos EUA, Donald Trump (D), no Salão Oval da Casa Branca
US President Donald Trump welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky to the White House JIM LO SCALZO/EFE/EPA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou neste sábado (10) seu par da Ucrânia, Volodimir Zelensky, por considerar que os ataques a refinarias de petróleo russas agravam a escassez mundial de diesel, e instou os ucranianos a substituir seu líder.

Trump declarou a jornalistas na Casa Branca que havia dito a Zelensky que fizesse “o que quisesse” contra a Rússia, mas que “não atacasse as refinarias”.

“É melhor ele parar”, disse Trump, e acrescentou que “é hora de a Ucrânia ter um novo presidente”, que esteja disposto a aceitar pôr fim à guerra.

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