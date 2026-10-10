‘É hora de a Ucrânia ter um novo presidente’, diz Trump ao criticar ataques a refinarias

Trump declarou a jornalistas na Casa Branca que havia dito a Zelensky que fizesse “o que quisesse” contra a Rússia, mas que “não atacasse as refinarias"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou neste sábado (10) seu par da Ucrânia, Volodimir Zelensky, por considerar que os ataques a refinarias de petróleo russas agravam a escassez mundial de diesel, e instou os ucranianos a substituir seu líder.

Trump declarou a jornalistas na Casa Branca que havia dito a Zelensky que fizesse “o que quisesse” contra a Rússia, mas que “não atacasse as refinarias”.

“É melhor ele parar”, disse Trump, e acrescentou que “é hora de a Ucrânia ter um novo presidente”, que esteja disposto a aceitar pôr fim à guerra.