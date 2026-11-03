Eleições legislativas: qual é o horário de encerramento da votação em cada estado dos EUA?

Estão em disputa todas 432 cadeiras da Câmara dos Representantes e 35 assentos do Senado

Os eleitores dos Estados Unidos foram às urnas nesta terça-feira (3) para escolher os representantes da Câmara, de parte do Senado e de alguns estados. Conhecidas como midterms, as eleições de meio mandato podem reconfigurar o controle partidário do Congresso e, consequentemente, influenciar a capacidade do presidente norte-americano, Donald Trump, a conduzir sua agenda governamental até o fim de seu mandato em 2029.

O Partido Republicano, de Trump, controla as duas Casas do Congresso norte-americano. As projeções indicam que o Partido Democrata tem vantagem na disputa dos assentos da Câmara dos Representantes, enquanto o cenário para a configuração do Senado é indefinido.

Mais de 50 milhões de cidadãos norte-americanos votaram antecipadamente, antes da abertura oficial da votação. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório.

Veja o encerramento da votação por estado no horário de Brasília:

Alabama: 22h;

22h; Alasca: 3h;

3h; Arizona: 23h

23h Arkansas: 22h30;

22h30; Califórnia: 1h;

1h; Carolina do Norte: 21h30;

21h30; Carolina do Sul: 21h;

21h; Colorado: 23h;

23h; Connecticut: 22h;

22h; Dakota do Norte: 23h;

23h; Dakota do Sul: 23h;

23h; Delaware: 22h;

22h; Flórida: 22h;

22h; Geórgia: 21h;

21h; Havaí: 2h;

2h; Idaho: meia-noite;

meia-noite; Illinois: 22h;

22h; Indiana: 20h;

20h; Iowa: 23h;

23h; Kansas: 23h;

23h; Kentucky: 20h;

20h; Louisiana: 23h;

23h; Maine: 22h;

22h; Maryland: 22h;

22h; Massachusetts: 22h;

22h; Michigan: 22h;

22h; Minnesota: 23h;

23h; Mississippi: 22h;

22h; Missouri: 22h;

22h; Montana: meia-noite;

meia-noite; Nebraska: 23h;

23h; Nevada: meia-noite;

meia-noite; Nova Hampshire: 22h;

22h; Nova Jersey: 22h;

22h; Nova York: 23h;

23h; Novo México: 23h;

23h; Ohio: 21h30;

21h30; Oklahoma: 22h;

22h; Oregon: 1h;

1h; Pensilvânia: 22h;

22h; Rhode Island: 22h;

22h; Tennessee: 22h;

22h; Texas: 22h;

22h; Utah: meia-noite;

meia-noite; Vermont: 21h;

21h; Virgínia: 21h;

21h; Virgínia Ocidental: 21h30;

21h30; Washington: 1h;

1h; Wisconsin: 23h;

23h; Wyoming: 23h.

O que são as midterms?

As eleições de meio de mandato são realizadas a cada dois anos, na metade do ciclo presidencial de quatro anos. A votação serve para renovar todos os 435 assentos da Câmara dos Representantes e cerca de um terço das 100 cadeiras do Senado, além de eleger governadores e representantes de assembleias legislativas em diversos estados. No pleito atual, são 35 assentos em disputa na Casa Alta.

Embora o presidente não esteja na disputa, as midterms são consideradas um termômetro político da avaliação do governo pela população. O resultado pode alterar o equilíbrio de forças no Congresso e determinar se o partido do chefe de Estado continuará com maioria nas duas Casas ou se a oposição assumirá o controle de uma delas ou de ambas.

Os deputados têm mandatos de dois anos, por isso todos os assentos da Câmara são colocados em disputa a cada eleição. Já os senadores cumprem mandatos de seis anos, com a renovação de aproximadamente um terço da Casa a cada pleito legislativo.

A importância da votação está no papel do Congresso no sistema político norte-americano. Câmara e Senado participam da aprovação de leis, do orçamento federal e da fiscalização do governo. O Senado também tem a atribuição de aprovar indicações feitas pelo presidente para cargos importantes, como ministros e juízes da Suprema Corte.

Assim, quando o partido do presidente perde a maioria em uma das Casas, o governo pode enfrentar mais dificuldades para aprovar propostas e colocar em prática suas prioridades. A oposição também ganha espaço para convocar investigações e questionar decisões da administração federal.