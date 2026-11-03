Eleições legislativas: qual é o horário de encerramento da votação em cada estado dos EUA?
Os eleitores dos Estados Unidos foram às urnas nesta terça-feira (3) para escolher os representantes da Câmara, de parte do Senado e de alguns estados. Conhecidas como midterms, as eleições de meio mandato podem reconfigurar o controle partidário do Congresso e, consequentemente, influenciar a capacidade do presidente norte-americano, Donald Trump, a conduzir sua agenda governamental até o fim de seu mandato em 2029.
O Partido Republicano, de Trump, controla as duas Casas do Congresso norte-americano. As projeções indicam que o Partido Democrata tem vantagem na disputa dos assentos da Câmara dos Representantes, enquanto o cenário para a configuração do Senado é indefinido.
Mais de 50 milhões de cidadãos norte-americanos votaram antecipadamente, antes da abertura oficial da votação. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório.
Veja o encerramento da votação por estado no horário de Brasília:
- Alabama: 22h;
- Alasca: 3h;
- Arizona: 23h
- Arkansas: 22h30;
- Califórnia: 1h;
- Carolina do Norte: 21h30;
- Carolina do Sul: 21h;
- Colorado: 23h;
- Connecticut: 22h;
- Dakota do Norte: 23h;
- Dakota do Sul: 23h;
- Delaware: 22h;
- Flórida: 22h;
- Geórgia: 21h;
- Havaí: 2h;
- Idaho: meia-noite;
- Illinois: 22h;
- Indiana: 20h;
- Iowa: 23h;
- Kansas: 23h;
- Kentucky: 20h;
- Louisiana: 23h;
- Maine: 22h;
- Maryland: 22h;
- Massachusetts: 22h;
- Michigan: 22h;
- Minnesota: 23h;
- Mississippi: 22h;
- Missouri: 22h;
- Montana: meia-noite;
- Nebraska: 23h;
- Nevada: meia-noite;
- Nova Hampshire: 22h;
- Nova Jersey: 22h;
- Nova York: 23h;
- Novo México: 23h;
- Ohio: 21h30;
- Oklahoma: 22h;
- Oregon: 1h;
- Pensilvânia: 22h;
- Rhode Island: 22h;
- Tennessee: 22h;
- Texas: 22h;
- Utah: meia-noite;
- Vermont: 21h;
- Virgínia: 21h;
- Virgínia Ocidental: 21h30;
- Washington: 1h;
- Wisconsin: 23h;
- Wyoming: 23h.
O que são as midterms?
As eleições de meio de mandato são realizadas a cada dois anos, na metade do ciclo presidencial de quatro anos. A votação serve para renovar todos os 435 assentos da Câmara dos Representantes e cerca de um terço das 100 cadeiras do Senado, além de eleger governadores e representantes de assembleias legislativas em diversos estados. No pleito atual, são 35 assentos em disputa na Casa Alta.
Embora o presidente não esteja na disputa, as midterms são consideradas um termômetro político da avaliação do governo pela população. O resultado pode alterar o equilíbrio de forças no Congresso e determinar se o partido do chefe de Estado continuará com maioria nas duas Casas ou se a oposição assumirá o controle de uma delas ou de ambas.
Os deputados têm mandatos de dois anos, por isso todos os assentos da Câmara são colocados em disputa a cada eleição. Já os senadores cumprem mandatos de seis anos, com a renovação de aproximadamente um terço da Casa a cada pleito legislativo.
A importância da votação está no papel do Congresso no sistema político norte-americano. Câmara e Senado participam da aprovação de leis, do orçamento federal e da fiscalização do governo. O Senado também tem a atribuição de aprovar indicações feitas pelo presidente para cargos importantes, como ministros e juízes da Suprema Corte.
Assim, quando o partido do presidente perde a maioria em uma das Casas, o governo pode enfrentar mais dificuldades para aprovar propostas e colocar em prática suas prioridades. A oposição também ganha espaço para convocar investigações e questionar decisões da administração federal.
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