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Eleições legislativas: qual é o horário de encerramento da votação em cada estado dos EUA?

Estão em disputa todas 432 cadeiras da Câmara dos Representantes e 35 assentos do Senado

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Eleitores votam em um local de votação dentro de um shopping center em Anchorage, no Alasca
Eleitores em um local de votação no Alasca CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Os eleitores dos Estados Unidos foram às urnas nesta terça-feira (3) para escolher os representantes da Câmara, de parte do Senado e de alguns estados. Conhecidas como midterms, as eleições de meio mandato podem reconfigurar o controle partidário do Congresso e, consequentemente, influenciar a capacidade do presidente norte-americano, Donald Trump, a conduzir sua agenda governamental até o fim de seu mandato em 2029.

O Partido Republicano, de Trump, controla as duas Casas do Congresso norte-americano. As projeções indicam que o Partido Democrata tem vantagem na disputa dos assentos da Câmara dos Representantes, enquanto o cenário para a configuração do Senado é indefinido.

Mais de 50 milhões de cidadãos norte-americanos votaram antecipadamente, antes da abertura oficial da votação. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório.

Veja o encerramento da votação por estado no horário de Brasília:

  • Alabama: 22h;
  • Alasca: 3h;
  • Arizona: 23h
  • Arkansas: 22h30;
  • Califórnia: 1h;
  • Carolina do Norte: 21h30;
  • Carolina do Sul: 21h;
  • Colorado: 23h;
  • Connecticut: 22h;
  • Dakota do Norte: 23h;
  • Dakota do Sul: 23h;
  • Delaware: 22h;
  • Flórida: 22h;
  • Geórgia: 21h;
  • Havaí: 2h;
  • Idaho: meia-noite;
  • Illinois: 22h;
  • Indiana: 20h;
  • Iowa: 23h;
  • Kansas: 23h;
  • Kentucky: 20h;
  • Louisiana: 23h;
  • Maine: 22h;
  • Maryland: 22h;
  • Massachusetts: 22h;
  • Michigan: 22h;
  • Minnesota: 23h;
  • Mississippi: 22h;
  • Missouri: 22h;
  • Montana: meia-noite;
  • Nebraska: 23h;
  • Nevada: meia-noite;
  • Nova Hampshire: 22h;
  • Nova Jersey: 22h;
  • Nova York: 23h;
  • Novo México: 23h;
  • Ohio: 21h30;
  • Oklahoma: 22h;
  • Oregon: 1h;
  • Pensilvânia: 22h;
  • Rhode Island: 22h;
  • Tennessee: 22h;
  • Texas: 22h;
  • Utah: meia-noite;
  • Vermont: 21h;
  • Virgínia: 21h;
  • Virgínia Ocidental: 21h30;
  • Washington: 1h;
  • Wisconsin: 23h;
  • Wyoming: 23h.

O que são as midterms?

As eleições de meio de mandato são realizadas a cada dois anos, na metade do ciclo presidencial de quatro anos. A votação serve para renovar todos os 435 assentos da Câmara dos Representantes e cerca de um terço das 100 cadeiras do Senado, além de eleger governadores e representantes de assembleias legislativas em diversos estados. No pleito atual, são 35 assentos em disputa na Casa Alta.

Embora o presidente não esteja na disputa, as midterms são consideradas um termômetro político da avaliação do governo pela população. O resultado pode alterar o equilíbrio de forças no Congresso e determinar se o partido do chefe de Estado continuará com maioria nas duas Casas ou se a oposição assumirá o controle de uma delas ou de ambas.

Os deputados têm mandatos de dois anos, por isso todos os assentos da Câmara são colocados em disputa a cada eleição. Já os senadores cumprem mandatos de seis anos, com a renovação de aproximadamente um terço da Casa a cada pleito legislativo.

A importância da votação está no papel do Congresso no sistema político norte-americano. Câmara e Senado participam da aprovação de leis, do orçamento federal e da fiscalização do governo. O Senado também tem a atribuição de aprovar indicações feitas pelo presidente para cargos importantes, como ministros e juízes da Suprema Corte.

Assim, quando o partido do presidente perde a maioria em uma das Casas, o governo pode enfrentar mais dificuldades para aprovar propostas e colocar em prática suas prioridades. A oposição também ganha espaço para convocar investigações e questionar decisões da administração federal.

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