Em Cuzco, Papa destaca papel das tradições religiosas na união entre os povos

Durante visita ao Peru, Pontífice defendeu a preservação da devoção popular e incentivou a participação dos jovens nas manifestações de fé

O Papa Leão XIV afirmou neste domingo (15) que “as tradições populares, com seus símbolos e suas dinâmicas, impregnadas de valores de comunhão e solidariedade cristã, são um tesouro inestimável de bons ensinamentos, especialmente para as novas gerações”, durante seu encontro com fiéis e representantes da piedade popular na fortaleza inca de Saqsaywaman, em Cuzco (Peru).

O Pontífice despediu-se pela manhã da diocese de Chiclayo e pousou em Cuzco por volta das 10h (hora local). De lá, seguiu de carro até o parque arqueológico, um dos conjuntos arquitetônicos incas mais emblemáticos, a 3.700 metros acima do nível do mar. Ao iniciar seu discurso, ele lembrou o arcebispo de Cuzco, dom Richard Daniel Alarcón Urrutia, falecido no último dia 30 de outubro, “que tanto trabalhou por esta viagem e a quem eu desejava encontrar ao chegar”, afirmou.

Leão XIV destacou que uma festa religiosa, uma peregrinação ou uma procissão “não são apenas uma manifestação cultural: por trás de cada imagem, cada canto, cada promessa e cada sinal há uma comunidade de corações que buscam a Deus e uma voz amiga que, do céu, responde e se aproxima”. Ele pediu que essas práticas fossem vividas como “oportunidades de encontro e de anúncio do Senhor” e lembrou que a fé “não separa, mas une a Deus e aos outros”, algo “importante, especialmente em uma época como a nossa, marcada por divisões, feridas e desconfiança”.

“Uma procissão pode fazer com que caminhem juntos aqueles que pensam de maneira diferente” e “uma festa patronal pode se tornar uma oportunidade para se reconciliar, pedir perdão e recomeçar”, afirmou o Pontífice. Por isso, convidou a transformar essas festas em “uma escola de fraternidade e caridade” que contribua para difundir “uma cultura de convivência, atenção mútua e paz”.

O Papa pediu que “os jovens participem das atividades e que sua contribuição seja acolhida e valorizada, por meio da escuta, da cooperação e também da atualização, quando necessário”. Ele destacou que o futuro dos costumes “não reside apenas em conservar o que foi recebido, mas também em transmiti-lo de maneira viva”, ao mesmo tempo em que incentivou a divulgar aos jovens a história da salvação e a vida dos santos para transmitir “uma experiência viva da vida cristã”.

Ele lembrou ainda que a devoção popular no Peru “é também profundamente mariana”, como mostra o mosaico com as invocações da Virgem que ele abençoou no ano passado nos Jardins do Vaticano, e citou o hino Hanacpachap, do missionário Pérez Bocanegra. Concluiu confiando à Virgem Maria, “Rainha de Belém, Mãe e Protetora de Cusco”, “um caminho de renovação da devoção popular”.

O Papa vive neste domingo um dos dias mais exigentes de sua viagem apostólica pela América Latina, com visitas a quatro cidades, três voos e diferentes condições climáticas devido às mudanças de altitude.

Após o encontro em Saqsaywaman, previsto para as 10h30 (hora local), o Pontífice tem programado rezar o Ângelus às 11h45 na esplanada em frente à Basílica Catedral de Cuzco. Às 13h05, ele voará para Pucallpa, em Ucayali, onde aterrissará às 14h30 no Aeroporto Internacional Capitão FAP David Abensur Rengifo.

Às 15h, ele manterá um diálogo com missionários e representantes das comunidades indígenas da Amazônia no Malecón Puerto Callao e, às 16h45, presidirá uma missa com grande participação popular na Vila Esportiva Regional de Ucayali. Às 19h05, ele voará de volta para Lima, onde aterrissará às 20h20 na Base Aeronaval de Callao.

Na segunda-feira (16), o Pontífice encerrará sua viagem apostólica com eventos em Callao e Lima, entre os quais se inclui uma visita à Casa de Acolhimento das Irmãzinhas dos Idosos Desamparados às 8h30 (hora local). Às 10h30, será celebrada uma missa na Base Aérea de Las Palmas.

A cerimônia de despedida ocorrerá às 13h15, pouco antes de embarcar no voo que o levará de volta a Roma. A decolagem está prevista para as 13h45 desta segunda-feira, da Base Aérea de Callao, e o pouso no Aeroporto Internacional de Roma-Fiumicino está previsto para terça-feira (17), por volta das 10h25.