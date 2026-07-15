Em meio a nova onda de ataques, Trump diz que Irã quer fazer acordo

Os Estados Unidos lançaram uma nova onda de ataques contra o Irã nesta quarta-feira (15), no mesmo dia em que o presidente, Donald Trump, afirmou que os iranianos querem conversar sobre um novo acordo e que as forças militares persas estão debilitadas devido à guerra.

Os novos ataques dos Estados Unidos são uma tentativa de reduzir a capacidade de Teerã de ameaçar Ormuz, de acordo com o Exército americano. Em publicação na rede social X, o Comando Central dos Estados Unidos afirmou que, por volta das 16h (de Brasília), lançou ataques contra instalações utilizadas pelos iranianos para ameaçar embarcações que passam pelo estreito.

As forças dos EUA lançaram operações para uma segunda onda de ataques hoje contra o Irã. Os ataques estão visando capacidades militares iranianas usadas para ameaçar embarcações que transitam livremente pelo Estreito de Ormuz, uma via navegável internacional vital para o comércio global. O exército dos EUA está responsabilizando o Irã sob a direção do Comandante em Chefe. Comando Central dos Estados Unidos

At 3 p.m. ET, U.S. forces launched operations for a second wave of strikes today against Iran. The strikes are targeting Iranian military capabilities used to threaten vessels freely transiting through the Strait of Hormuz, an international waterway vital to global commerce. The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026

Novo acordo

No mesmo dia em que os EUA dão continuidade à guerra, lançando ataques contra o país persa, o presidente Donald Trump afirmou que o Irã quer conversar com os Estados Unidos sobre um novo acordo de paz e que as forças militares iranianas estão debilitadas.

Em entrevista à Fox Business, Trump afirmou que está aumentando a produção de defesa dos EUA rapidamente: “Como exemplo, o sistema de defesa antimísseis Patriot, queremos que não seja necessário esperar um ano para obter algo, ou um ano e meio, ou dois anos. Queremos pronto em uma semana ou talvez menos.”

O republicano disse acreditar que a inflação no final do ano será menor do que está agora e que o valor cobrado pelo petróleo e seus derivados vai cair. Segundo Trump, é melhor suspender cortes das taxas de juros do que aumentá-las, ao comentar sobre o Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, responsável por conduzir a política monetária, controlar a inflação e regular o sistema financeiro do país.

Quando perguntado se Washington poderia eliminar a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) assim como fez com o Estado Islâmico, o presidente dos EUA respondeu: “Sim, pode. Vamos ver o que está acontecendo.”

*com informações da AFP e Estadão Conteúdo.