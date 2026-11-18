O número exato de escolas ameaçadas não foi confirmado

Uma ameaça de bomba na Espanha levou mais de dez escolas na região da Galícia a serem esvaziadas nesta quarta-feira (18), segundo a Polícia Nacional. As informações são da agência Reuters. O episódio ocorre uma semana depois que escolas foram alvo de ameaças semelhantes na Itália.

O número exato de escolas ameaçadas não foi confirmado. Segundo informações da agência, as escolas receberam e-mails, mas a polícia não revelou o conteúdo. Autoridades especializadas não encontraram nenhum artefato suspeito.

Nas últimas semanas, diversos países da Europa foram alvos de ameaças de bomba e ataques cibernéticos. Mais de 300 escolas na Itália tiveram de liberar os alunos na última quarta-feira (11), após receberem ameaças de bomba por e-mail. Instituições de ensino do Reino Unido e da Irlanda também foram alvo das mensagens.

Veículos de imprensa italianos, como a Ansa e o La Repubblica, que tiveram acesso ao conteúdo do e-mail, informaram que a mensagem também continha uma ameaça direta à primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Meloni, no entanto, não mencionou a ameaça pessoal em sua declaração.

No início do mês, mais de duas dezenas de voos na Europa foram afetados após ameaças, obrigando vários aviões a realizar pousos de emergência.

Além disso, vários países europeus foram afetados por suspeitas de ataques cibernéticos contra geladeiras e freezers de supermercados – como a França, em outubro, e a Irlanda, Suécia, Bélgica e Luxemburgo, nas últimas semanas.