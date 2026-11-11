Espanha inicia greve geral por moradia às vésperas das eleições

O ponto alto do dia é esperado para a tarde, quando estão previstos atos em Madri, Barcelona e outras cidades

A adesão à paralisação, a primeira desde 2012, é "muito relevante" em alguns setores e regiões, segundo os sindicatos

Com bloqueios de estradas, protestos e redução do transporte público, a Espanha iniciou nesta quarta-feira (11) uma greve geral contra a crise da habitação e a perda de poder aquisitivo, a duas semanas das eleições nas quais o presidente do governo, Pedro Sánchez, tenta sua reeleição.

A adesão à paralisação, a primeira desde 2012, é “muito relevante” em alguns setores e regiões, segundo os sindicatos, embora a principal entidade patronal do país a considere “baixa”.

O ponto alto do dia é esperado para a tarde, quando estão previstos atos em Madri, Barcelona e outras cidades, que podem servir como um termômetro do descontentamento social em relação às eleições.

“Os preços na Espanha subiram de forma inacreditável e não dá para se virar com os salários que temos”, lamentava Cristina Gorroño, funcionária de uma operadora de telefonia de 54 anos, que participava de uma concentração em Madri.

Como ela, algumas centenas de manifestantes se reuniam debaixo de chuva ao meio-dia em frente à Prefeitura da capital, na Praça de Cibeles.

“Sendo jovem, a questão da moradia, por exemplo, é o que mais está me afetando. Não temos contratos de aluguel que nos deem estabilidade”, acrescentou Isabel Iglesias, uma enfermeira de 27 anos.

‘Quero viver normalmente’

“Não é um futuro muito promissor”, considerou Jaime Vázquez, um técnico de reparos de 48 anos, que foi à manifestação com a filha Noa, de 15 anos, para que as novas gerações “possam ter acesso a uma moradia, que é um direito constitucional”.

Com bloqueios em diferentes rodovias desde a manhã e redução do transporte público, a greve provocou ainda a supressão de 24% dos serviços de trens de alta velocidade e cerca de 10% nos trens urbanos e de média distância, informou a empresa estatal Renfe.

Em Barcelona, onde se viam pichações nas ruas em apoio à paralisação, o metrô circulou com 25% da capacidade nas primeiras horas e não prestará serviço até o início da tarde, informou a gestora do transporte público metropolitano.

“Eu quero um salário normal, quero viver normalmente. Ter o meu espaço, a minha casa, não ficar contando cada euro”, reivindicou Inés Oliveras, uma monitora escolar de 29 anos que participava de uma manifestação em Barcelona.

O aeroporto desta cidade turística registrou 85 voos cancelados dos 734 programados para o dia.

“A adesão é importante, muito alta em alguns territórios, um pouco mais baixa em outros. Muito importante na indústria, nos setores estratégicos do nosso país”, avaliou Unai Sordo, secretário-geral das Comisiones Obreras, um dos principais sindicatos do país.

Para a CEOE, a principal organização patronal espanhola, o impacto é muito mais discreto. “Observa-se uma baixa adesão à greve na maioria dos setores e, em todo caso, um pouco mais elevada em áreas e setores mais sindicalizados”, avaliou em comunicado.

Onda de protestos

Os principais sindicatos convocaram esta greve na esteira dos protestos pelo acesso à moradia deste outono. O estopim foi o despejo, em setembro, de Maricarmen Abascal, uma aposentada madrilena de 87 anos que faleceu poucos dias depois.

As reivindicações “são contra todos os governos, contra os patrões e contra os rentistas”, afirmou Alicia del Rio, porta-voz do Sindicato de Inquilinas, por trás de ações como o acampamento na central Puerta del Sol.

Ao fracassar na aprovação de um pacote de medidas sobre a moradia no Parlamento, Sánchez antecipou as eleições inicialmente previstas para 2027.

O Executivo pretende aprovar, na quinta-feira, parte dessas medidas no órgão que exerce as funções do Parlamento, dissolvido devido à convocação das eleições.