Dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) contabilizam, até o momento neste ano, 5.412 casos de sarampo em 47 territórios do país

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) anunciou nesta terça-feira (17) a retirada do status de país livre do sarampo dos Estados Unidos, poucos dias depois de autoridades da Pensilvânia e de Wisconsin notificarem duas novas mortes ligadas à doença, elevando para dez o total de óbitos pela enfermidade em 2026 no país.

A decisão foi anunciada em entrevista coletiva pelo diretor da Opas, o brasileiro Jarbas Barbosa, e ocorre após análise da Comissão Regional de Monitoramento e Reverificação da Eliminação do Sarampo, da Rubéola e da Síndrome da Rubéola Congênita (RVC), que se reuniu entre 10 e 13 de novembro.

Os dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) contabilizam, até o momento neste ano, 5.412 casos de sarampo em 47 territórios do país – mais que o dobro dos 2.289 registrados em 2025, o maior número desde o pico de 9.643 casos em 1991, dado que contrasta com a média de 180 detecções anuais entre 2000 e 2024.

México e Bolívia também perderam a certificação nesta terça-feira após registrarem aumento de casos; no caso mexicano, embora a tendência seja de queda, a transmissão ainda permanece constante, o que levou a Opas a tomar a decisão.

“A eliminação do sarampo não é um troféu que se conquista uma vez e se coloca em uma estante. Deve ser protegida todos os dias”, afirmou Barbosa, acrescentando que a solução “clara” para o problema é manter 95% da população vacinada com as duas doses contra o sarampo em todas as comunidades.

Questionado sobre medidas concretas para conter a situação, o responsável pela área de imunização da organização, Daniel Salas, declarou que o país precisa de uma “resposta rápida” diante de cada caso detectado, bem como de coordenação entre os estados.

“Sabemos que os EUA implementaram inspeções e esforços para intensificar as vacinações”, disse Salas, que também espera que o país apresente um plano de ação “nas próximas semanas” para enfrentar a propagação da doença.

Anteriormente, em 2025, o Canadá já havia perdido o status após registrar cerca de 5.100 casos em um período de 12 meses, número inferior ao atual dos Estados Unidos.

Na avaliação do diretor da Opas, “o principal desafio é o número crescente de pessoas que permanecem desprotegidas”, entre elas crianças, adolescentes e adultos suscetíveis à doença, com lacunas de cobertura vacinal que “costumam se concentrar em regiões específicas”.