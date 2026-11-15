Estônia fechará fronteira com a Rússia em 1º de dezembro, após um suposto ato de sabotagem
A Estônia anunciou neste domingo (15) que fechará todos os pontos de passagem de fronteira com a Rússia a partir do dia 1º de dezembro, após identificar evidências de que o serviço de inteligência militar russo ordenou um ataque de sabotagem contra uma fábrica nos arredores de Tallinn, que foi incendiada na madrugada de sábado, 14, à espionagem russa.
A informação foi divulgada pelo ministro das Relações Exteriores do país, Margus Tsahkna, em publicação na rede social X.
Segundo o chanceler, a medida busca reduzir a capacidade de Moscou de realizar atividades hostis em território estoniano e reforçar os esforços para impedir a evasão de sanções internacionais.
Tsahkna afirmou ainda que ações para intimidar, desestabilizar ou ameaçar a segurança da Estônia terão consequências. O ministro acrescentou que a decisão foi comunicada aos seus homólogos da Finlândia, Letônia e Lituânia.
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