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Estônia fechará fronteira com a Rússia em 1º de dezembro, após um suposto ato de sabotagem

A informação foi divulgada pelo ministro das Relações Exteriores do país, Margus Tsahkna

Estadão Conteúdo

Caça russo MIG-31 sobrevoa o Mar Báltico após violar o espaço aéreo estoniano
Caça russo MIG-31 sobrevoa o Mar Báltico após violar o espaço aéreo estoniano Forsvarsmakten / HANDOUT / AFP

A Estônia anunciou neste domingo (15) que fechará todos os pontos de passagem de fronteira com a Rússia a partir do dia 1º de dezembro, após identificar evidências de que o serviço de inteligência militar russo ordenou um ataque de sabotagem contra uma fábrica nos arredores de Tallinn, que foi incendiada na madrugada de sábado, 14, à espionagem russa.

A informação foi divulgada pelo ministro das Relações Exteriores do país, Margus Tsahkna, em publicação na rede social X.

Segundo o chanceler, a medida busca reduzir a capacidade de Moscou de realizar atividades hostis em território estoniano e reforçar os esforços para impedir a evasão de sanções internacionais.

Tsahkna afirmou ainda que ações para intimidar, desestabilizar ou ameaçar a segurança da Estônia terão consequências. O ministro acrescentou que a decisão foi comunicada aos seus homólogos da Finlândia, Letônia e Lituânia.

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