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EUA avaliam ataques ‘mais duros’ contra o Irã

A guerra, que duraria até cinco semanas, segundo Trump, aproxima-se do seu quinto mês e impacta a popularidade do Partido Republicano antes das eleições legislativas de novembro

AFP

Donald Trump durante participação no G7, em 16 de junho de 2026
Donald Trump durante participação no G7, em 16 de junho de 2026 Mandel NGAN / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (24) que ainda não decidiu se lançará ataques de grande escala contra o Irã, no momento em que o conflito ameaça se expandir pela região, com os ataques da Arábia Saudita aos rebeldes huthis.

Trump disse que adiaria uma operação importante agora que Teerã está “levando a sério” as conversas com Washington. “Eles estão ficando cada vez mais sérios com o passar dos dias, talvez pelo motivo óbvio.”

O presidente americano ressaltou que sua linha vermelha seria o Irã estar perto de desenvolver uma arma nuclear. Trump disse que o Irã tinha que escolher entre um acordo ou enfrentar “um nível maior” de ataques, depois de quase duas semanas de operações americanas que deixaram sem efeito o cessar-fogo.

A guerra, que duraria até cinco semanas, segundo Trump, aproxima-se do seu quinto mês e impacta a popularidade do Partido Republicano antes das eleições legislativas de novembro, um pleito considerado fundamental para a segunda metade do mandato do presidente americano.

Os Estados Unidos afirmaram que o objetivo de seus ataques é encerrar o bloqueio iraniano do Estreito de Ormuz. Teerã respondeu com ataques a bases americanas no Oriente Médio, que já mataram quatro militares americanos.

Trump também insistiu em que Rússia e China não estão armando o Irã, apesar de informações de que os dois países estavam ajudando a inteligência de Teerã para atacar as forças americanas. “O presidente Xi disse que não participará e o presidente Putin disse o mesmo. Confio neles. Não acho que queiram me decepcionar.”

Na frente diplomática, o chanceler chinês, Wang Yi, reuniu-se com seu colega iraniano, Abbas Araqchi, no Quirguistão. Wang pediu a retomada imediata das negociações e a implementação do memorando de entendimento destinado a aliviar a tensão no Oriente Médio e na região do Golfo, informou a agência Xinhua.

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