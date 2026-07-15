EUA confirmam que vão fabricar moeda com rosto de Trump

Moeda de um dólar com o rosto de Trump em comemoração aos os 250 anos da Declaração de Independência dos EUA.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou nesta quarta-feira (15) que a Casa da Moeda começará a cunhar uma moeda de um dólar com a imagem do presidente Donald Trump, que comemorará os 250 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos.

Bessent confirmou, em uma mensagem nas redes sociais, esse marco, que ele enquadrou nas comemorações do aniversário nos Estados Unidos, como um “legado duradouro da liberdade” e um “símbolo duradouro do patriotismo”. “Com a imagem do presidente Trump, ela celebra a força dos valores americanos e a promessa de uma nação dedicada a preservar a liberdade para todos”, explicou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos.

Este anúncio é mais uma das comemorações pelo aniversário da Declaração de Independência dos Estados Unidos, um contexto em que Donald Trump personificou as celebrações com eventos de caráter tradicionalista e realizados para maior glória de sua pessoa.

Até o momento, Washington anunciou um novo passaporte com sua imagem, que se soma também a uma nova nota que terá sua efígie. Além disso, durante as semanas de comemorações, o presidente presidiu a um evento de artes marciais mistas na Casa Branca, reformou a Esplanada Nacional de Washington e prometeu a instalação de um grande “arco do triunfo” para coroar a paisagem.

Trump em tudo

Em maio, o presidente divulgou a imagem de uma nota de 100 dólares com o seu rosto em sua rede social Truth Social. O verso da nota trazia ainda a frase “nota de vitória federal”, em tradução literal.

As cédulas de papel-moeda, segundo o Departamento do Tesouro, devem passar a ter a assinatura de Trump, sendo esta a primeira vez que um presidente em exercício assina o dinheiro norte-americano.

Em abril, os Estados Unidos já haviam anunciado que emitiriam uma edição limitada de passaportes com o rosto e a assinatura do presidente em comemoração aos 250 anos da independência do país.

*com informações da Europa Press.