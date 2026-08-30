EUA dizem que cerca de 85 americanos continuam desaparecidos no Nepal

Número de americanos representa apenas uma fração das mais de 2.500 pessoas que ainda estão desaparecidas após o desastre.

Militares do Exército realizam uma operação de busca e resgate de vítimas de enchentes ao longo do rio Narayani, em Bharatpur, no distrito de Chitwan, no Nepal

Cerca de 85 americanos continuam desaparecidos após deslizamentos de terra devastadores em uma região remota do Himalaia nepalês, informou o Departamento de Estado neste domingo (30). O número de americanos representa apenas uma fração das mais de 2.500 pessoas que ainda estão desaparecidas após o desastre.

As autoridades confirmaram a morte de 781 pessoas depois que uma torrente de água, lama e detritos varreu a área, inundando vilarejos inteiros na madrugada de quarta-feira. O porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, disse ao programa “This Week” da ABC que nove americanos foram resgatados e que não tinha conhecimento de nenhum cidadão americano morto no desastre.

“A localização remota dificulta a obtenção de informações confiáveis. Mas nossa dedicação e compromisso permanecem inabaláveis”, afirmou.

Os Estados Unidos e o Canadá anunciaram que contribuiriam com US$ 3,6 milhões (R$ 18,7 milhões) cada em ajuda, enquanto o Reino Unido ofereceu US$ 6,8 milhões (R$ 35,3 milhões). As Nações Unidas, por sua vez, destinaram US$ 2,5 milhões (R$ 13 milhões) em fundos de emergência.

Parte do financiamento americano será destinada a reparos de estradas e à mobilização de transporte especializado para entregar alimentos e outros auxílios a áreas remotas, disse Pigott.

O desastre foi causado pelo colapso de uma geleira, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS); especialistas chineses indicaram que “uma geleira na encosta sul do pico Lirung, no Nepal, se rompeu”.