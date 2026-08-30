EUA dizem que cerca de 85 americanos continuam desaparecidos no Nepal
Cerca de 85 americanos continuam desaparecidos após deslizamentos de terra devastadores em uma região remota do Himalaia nepalês, informou o Departamento de Estado neste domingo (30). O número de americanos representa apenas uma fração das mais de 2.500 pessoas que ainda estão desaparecidas após o desastre.
As autoridades confirmaram a morte de 781 pessoas depois que uma torrente de água, lama e detritos varreu a área, inundando vilarejos inteiros na madrugada de quarta-feira. O porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, disse ao programa “This Week” da ABC que nove americanos foram resgatados e que não tinha conhecimento de nenhum cidadão americano morto no desastre.
“A localização remota dificulta a obtenção de informações confiáveis. Mas nossa dedicação e compromisso permanecem inabaláveis”, afirmou.
Os Estados Unidos e o Canadá anunciaram que contribuiriam com US$ 3,6 milhões (R$ 18,7 milhões) cada em ajuda, enquanto o Reino Unido ofereceu US$ 6,8 milhões (R$ 35,3 milhões). As Nações Unidas, por sua vez, destinaram US$ 2,5 milhões (R$ 13 milhões) em fundos de emergência.
Parte do financiamento americano será destinada a reparos de estradas e à mobilização de transporte especializado para entregar alimentos e outros auxílios a áreas remotas, disse Pigott.
O desastre foi causado pelo colapso de uma geleira, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS); especialistas chineses indicaram que “uma geleira na encosta sul do pico Lirung, no Nepal, se rompeu”.
Assuntos
continue lendo
- Líder supremo do Irã pede união muçulmana contra EUA e Israel Estadão Conteúdo · há 4 minutos
- Operações de resgate no Himalaia avançam com extrema dificuldade AFP · há 46 minutos
- Trump: ‘Canadá está nos roubando há anos e empresas canadenses estão entrando nos EUA’ Estadão Conteúdo · há 1 hora
- ‘Vamos encher as reservas dos EUA com petróleo venezuelano’, diz Trump Estadão Conteúdo · há 1 hora