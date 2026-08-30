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EUA dizem que cerca de 85 americanos continuam desaparecidos no Nepal

Número de americanos representa apenas uma fração das mais de 2.500 pessoas que ainda estão desaparecidas após o desastre.

AFP

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Militares do Exército realizam uma operação de busca e resgate de vítimas de enchentes ao longo do rio Narayani, em Bharatpur, no distrito de Chitwan, no Nepal PRAKASH MATHEMA / AFP

Cerca de 85 americanos continuam desaparecidos após deslizamentos de terra devastadores em uma região remota do Himalaia nepalês, informou o Departamento de Estado neste domingo (30). O número de americanos representa apenas uma fração das mais de 2.500 pessoas que ainda estão desaparecidas após o desastre.

As autoridades confirmaram a morte de 781 pessoas depois que uma torrente de água, lama e detritos varreu a área, inundando vilarejos inteiros na madrugada de quarta-feira. O porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, disse ao programa “This Week” da ABC que nove americanos foram resgatados e que não tinha conhecimento de nenhum cidadão americano morto no desastre.

“A localização remota dificulta a obtenção de informações confiáveis. Mas nossa dedicação e compromisso permanecem inabaláveis”, afirmou.

Os Estados Unidos e o Canadá anunciaram que contribuiriam com US$ 3,6 milhões (R$ 18,7 milhões) cada em ajuda, enquanto o Reino Unido ofereceu US$ 6,8 milhões (R$ 35,3 milhões). As Nações Unidas, por sua vez, destinaram US$ 2,5 milhões (R$ 13 milhões) em fundos de emergência.

Parte do financiamento americano será destinada a reparos de estradas e à mobilização de transporte especializado para entregar alimentos e outros auxílios a áreas remotas, disse Pigott.

O desastre foi causado pelo colapso de uma geleira, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS); especialistas chineses indicaram que “uma geleira na encosta sul do pico Lirung, no Nepal, se rompeu”.

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