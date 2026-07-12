EUA dizem que Estreito de Ormuz segue aberto e rejeitam controle do Irã

Comando Central norte-americano afirmou que o tráfego marítimo continua normal e que forças do país estão preparadas para garantir a liberdade de navegação

O Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos afirmou neste domingo (12) que o Estreito de Ormuz permanece aberto à navegação internacional e contestou a declaração do Irã de que a passagem foi fechada. Em comunicado publicado nas redes sociais, o órgão afirmou que as forças americanas estão posicionadas para garantir a livre circulação de embarcações e declarou que “o Irã não controla o estreito” e que o tráfego marítimo segue em funcionamento.

The Strait of Hormuz is open to all vessels seeking to lawfully transit the international waterway. U.S. forces are positioned and prepared to ensure that freedom of navigation remains available despite unwarranted Iranian aggression, harassment, threats, and arbitrary… pic.twitter.com/FS3TUBOZEj — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

A manifestação ocorreu horas depois da Guarda Revolucionária iraniana anunciar o fechamento da rota, após uma nova ofensiva dos Estados Unidos contra alvos militares no Irã. Teerã também informou ter disparado tiros de advertência contra embarcações que, segundo o governo iraniano, desrespeitaram as restrições impostas na região.

Também neste domingo, a agência britânica de segurança marítima UKMTO informou que um navio foi atingido por um ataque a cerca de 17 quilômetros da Península de Musandam, em Omã, provocando um incêndio e obrigando a tripulação a abandonar a embarcação. As autoridades omanenses resgataram 23 tripulantes, enquanto as buscas por uma pessoa desaparecida continuam.