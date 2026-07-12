EUA dizem que Estreito de Ormuz segue aberto e rejeitam controle do Irã
O Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos afirmou neste domingo (12) que o Estreito de Ormuz permanece aberto à navegação internacional e contestou a declaração do Irã de que a passagem foi fechada. Em comunicado publicado nas redes sociais, o órgão afirmou que as forças americanas estão posicionadas para garantir a livre circulação de embarcações e declarou que “o Irã não controla o estreito” e que o tráfego marítimo segue em funcionamento.
A manifestação ocorreu horas depois da Guarda Revolucionária iraniana anunciar o fechamento da rota, após uma nova ofensiva dos Estados Unidos contra alvos militares no Irã. Teerã também informou ter disparado tiros de advertência contra embarcações que, segundo o governo iraniano, desrespeitaram as restrições impostas na região.
Também neste domingo, a agência britânica de segurança marítima UKMTO informou que um navio foi atingido por um ataque a cerca de 17 quilômetros da Península de Musandam, em Omã, provocando um incêndio e obrigando a tripulação a abandonar a embarcação. As autoridades omanenses resgataram 23 tripulantes, enquanto as buscas por uma pessoa desaparecida continuam.