EUA e Irã assinam acordo de paz de 14 pontos; leia íntegra

O memorando estabelece que os países devem continuar com as negociações para chegarem a um tratado definitivo em até 60 dias

Funcionários dos governos do Irã e dos Estados Unidos informaram nesta quarta-feira (17) que os presidentes iraniano e norte-americano, Masoud Pezeshkian e Donald Trump, assinaram acordo de paz para pôr fim à guerra no Oriente Médio. Com 14 pontos, o memorando define que Teerã e Washington continuem com as tratativas para alcançar um tratado definitivo em até 60 dias. Leia a íntegra abaixo.

Segundo informou a agência Irna, ligada à Guarda Revolucionária Islâmica, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, disse que o memorando foi assinado de forma eletrônica.

À AFP, um funcionário do governo norte-americano confirmou que Trump assinou pessoalmente uma cópia do documento durante jantar com o presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio de Versalhes, após a cúpula do G7.

Leia a íntegra do tratado assinado

Os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã concordaram conjuntamente e de boa-fé (em uma data ainda a ser determinada, segundo informou a autoridade) com o seguinte: