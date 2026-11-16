EUA impõem restrição ao Brasil em compras de chips para data centers
O governo dos Estado Unidos incluiu o Brasil na lista dos países que enfrentarão restrições para importar chips fabricados no país norte-americano para data centers. Com a decisãodo Escritório de Indústria e Segurança do Departamento de Comércio dos Estados Unidos (BIS, na sigla em Inglês), fornecedores brasileiros precisarão de autorização do governo de Donald Trump para enviar os processadores avançados a empresas brasileiras, com pedidos analisados caso a caso.
Segundo o Departamento de Comércio, a norma visa garantir que as restrições existentes ao acesso a tecnologias americanas sensíveis não possam ser contornadas por meio de acordos de computação remota que envolvam centros de dados em países terceiros.
Além do Brasil, a restrição inclui Singapura, Tailândia, Malásia e Indonésia, que, segundo a norma, apresentam risco acima do normal de desvio ilegal desses chips para China ou Macau —alvos de embargos junto com Rússia, Irã, Coreia do Norte, Síria e Cuba.
Norma norte-americana exige que empresas dos países restringidos solicitem licenças de exportação dos EUA para os chips mais avançados, em um esforço para reduzir o contrabando desses produtos.
A proposta dos EUA aborda o cenário tecnológico em evolução. “Alinhando ainda mais as proteções que regem o acesso remoto a recursos computacionais avançados com os controles existentes sobre o transporte físico de tecnologia americana sensível”, disse o Departamento de Comércio.
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