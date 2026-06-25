EUA rejeitam possível pedágio iraniano para navios no Estreito de Ormuz

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou nesta quinta-feira (25) que o possível pedágio iraniano aos navios que transitam pelo Estreito de Ormuz estabeleceria um precedente para outras rotas navegáveis ​​no mundo e poderia provocar um “caos total”.

“As vias navegáveis internacionais não pertencem a nenhum Estado. Este é um princípio fundamental no mundo atual, sem o qual o mundo estaria mergulhado no caos total”, declarou em uma reunião do Conselho de Cooperação do Golfo, no Bahrein.

Além disso, Rubio acrescentou que “se de fato aceitamos que se pode cobrar dinheiro pelo uso de uma via navegável internacional só porque ela está próxima do seu espaço territorial, então isso vai se espalhar pelo mundo como uma espécie de contágio”.

Processo de paz

Negociadores dos Estados Unidos e do Irã deram início nesta segunda-feira (22), na Suíça, ao segundo dia de negociações em busca do fim definitivo da guerra entre os dois países, após um início conturbado por declarações agressivas do presidente norte-americano, Donald Trump, contra o regime iraniano.

Os mediadores do Catar e do Paquistão saudaram o que chamaram de “progresso encorajador” feito durante as conversas, já que o Irã e os Estados Unidos concordaram em criar mecanismo para conter os combates no Líbano. Um diplomata norte-americano afirmou que houve progresso também nas conversas sobre o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz.

*Com informações da AFP