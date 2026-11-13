EUA retomam parte dos voos com destino à Europa, à Ásia e ao Havaí

A Administração Federal de Avião suspendeu nesta sexta-feira (13) a operação em todos os aeroportos do país

Os Estados Unidos retomaram nesta sexta-feira (13) parte dos voos com destino à Europa, à Ásia e ao Havaí. Mais cedo, a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) suspendeu a operação depois de uma falha de comunicação no controle de tráfego aéreo.

A agência citou “circunstâncias extraordinárias” e razões de segurança para determinar que os voos com partida prevista de aeroportos norte-americanos permaneçam em solo até novo aviso. Antes de estender a ordem a todo o país, a FAA já havia interrompido o tráfego aéreo em Chicago por problemas de comunicação no controle de voo.

Os aviões que já estavam no ar podiam pousar. Segundo a agência, os voos internacionais com destino aos Estados Unidos seriam avaliados caso a caso.

O Aeroporto Internacional de São Francisco comunicou que, por volta das 20h (de Brasília), foi autorizada a decolagem de voos com destinos no Pacífico. Ou seja, o Havaí e países na Ásia.

Segundo informações da plataforma Flightradar, da Costa Oeste dos Estados Unidos, partiram de Los Angeles, São Francisco e Seattle, voos com destino à China, à Coreia do Sul, ao Japão, a Taiwan, e ao Havaí.

Da Costa Leste, voos com destino à Alemanha, à Dinamarca, à Espanha, à França, à Gana, à Itália, a Portugal, ao Reino Unido e à Suíça partiram de Nova York, Boston, Filadélfia. De Atlanta, no sudoeste do país, saiu voo para Holanda.

A interrupção na operação resultou no atraso de mais de 10 mil voos e no cancelamento de mais de seis mil. As informações são da plataforma FlightAware.

A última suspensão nacional de decolagens se deu em 11 de janeiro de 2023, quando uma falha no sistema de avisos aeronáuticos da FAA provocou mais de 1.300 cancelamentos e cerca de 10 mil atrasos. Na ocasião, foi a primeira paralisação desse tipo desde os ataques de 11 de setembro de 2001.