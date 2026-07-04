EUA têm eventos cancelados nos 250 anos da Independência devido a ondas de calor

O calor que atinge os Estados Unidos fez com que diversos eventos programados para celebrar os 250 anos da independência precisassem ser cancelados neste fim de semana. O calor, que afeta principalmente a Costa Leste e o Meio-Oeste, fez com que organizadores reprogramassem as programações do feriado de 4 de julho, após autoridades emitirem alertas de altas temperaturas.

O principal evento afetado pelo calor foi o Desfile do Dia da Independência em Washington, previsto para começar às 11h30 (em Brasília) deste sábado (4). Na sexta, organizadores cancelaram a cerimônia após o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS) emitir um alerta de calor extremo na capital americana. A sensação térmica em Washington pode atingir até 46 graus Celsius.

A Grande Feira Estadual Americana (Great American State Fair), montada na National Mall, em Washington, que concentra os principais monumentos da capital, precisou interromper as atividades durante várias horas. O evento foi paralisado até as 17h de sexta devido às altas temperaturas, mas foi reaberto com a melhora das condições.

De acordo com o jornal dos Estados Unidos, Washington Post, os bombeiros e serviços de emergência informaram que 44 pessoas foram atendidas na capital americana durante a feira antes do fechamento temporário. 11 precisaram ser levadas a hospitais por problemas de saúde ou ferimentos.

Na Filadélfia, o Desfile Semiquincentenário de Saudação à Independência, um dos principais eventos previstos para o aniversário de 250 anos da independência, precisou ser suspenso.

Outros desfiles da comemoração de independência foram cancelados em Leesburg, no estado da Virgínia, e nas cidades de Laurel e Takoma Park, em Maryland.

Eventos mantidos

Apesar das altas temperaturas, outras celebrações foram mantidas, como o tradicional concerto A Capitol Fourth, que acontece no gramado do Capitólio e é transmitido nacionalmente. O evento aconteceu na sexta-feira, com medidas especiais de segurança.

A Polícia do Capitólio adiou a abertura dos portões e indicou que participantes levassem água para evitar desidratação pelo calor. Autoridades também permitiram a entrada de caixas térmicas.

O presidente Donald Trump também manteve sua participação nas celebrações dos 250 anos da independência e deve discursar no National Mall às 22h (de Brasília) mesmo com o intenso calor.

Logo após o discurso do presidente, acontecerá a queima de 850 mil fogos de artifício, que deve durar 40 minutos. Se tudo correr como previsto, será o novo recorde mundial.

Calor

O Centro de Previsão do Tempo dos EUA estimou que cerca de 197 milhões de americanos, do Kansas ao Maine, estavam sob algum tipo de alerta de temperatura.

Washington e Filadélfia devem registrar aproximadamente 40°C no final de semana, com sensação térmica se aproximando de 44°C. Em Nova York, a temperatura deve chegar a 38°C.

De acordo com meteorologistas, o calor continuará afetando parte da Costa Leste durante o restante do feriado. Além das altas temperaturas, há risco de tempestades em áreas das Planícies do Norte, do Meio-Oeste e da região dos Grandes Lagos.

Ondas de calor como a atual têm se tornado mais frequentes, intensas e duradouras em razão das mudanças climáticas, apontam especialistas. A temperatura média global já aumentou cerca de 1,1°C desde o início da era industrial.