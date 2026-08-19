Irã alerta países do Golfo a não facilitarem ações militares dos EUA

O chefe militar afirmou ainda que "parece improvável" que o volume de aeronaves militares, em especial aviões de reabastecimento em voo, esteja em bases regionais sem o conhecimento dos países anfitriões

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, major-general Ali Abdollahi, alertou nesta quarta-feira (19) os países do Golfo Pérsico de que qualquer tipo de ajuda ou facilitação ao “exército agressor dos Estados Unidos” será considerada como uma participação junto às forças americanas.

“Os países do litoral sul do Golfo Pérsico, que declaram em vários comunicados que não permitirão que os Estados Unidos usem os seus territórios contra o Irã, devem saber que nada fica oculto aos nossos olhos“, disse Abdollahi, em mensagem no Telegram.

O chefe militar afirmou ainda que “parece improvável” que o volume de aeronaves militares, em especial aviões de reabastecimento em voo, esteja em bases regionais sem o conhecimento dos países anfitriões.