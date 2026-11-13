EUA têm mais de 10 mil voos atrasados após paralisação

Mais de três mil voos foram cancelados depois da suspensão em todos os aeroportos norte-americanos

A suspensão de voos nesta sexta-feira (13), em todos os aeroportos dos Estados Unidos, resultou no atraso de 10.218 voos. Foram 3.835 voos cancelados. As informações são da plataforma FlightAware.

Mais cedo, a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) suspendeu a operação depois de uma falha de comunicação no controle de tráfego aéreo. A agência citou “circunstâncias extraordinárias” e razões de segurança para determinar que os voos com partida prevista de aeroportos norte-americanos permaneçam em solo até novo aviso.

Os aviões que já estavam no ar podiam pousar. Segundo a agência, os voos internacionais com destino aos Estados Unidos seriam avaliados caso a caso.

Antes de estender a ordem a todo o país, a FAA já havia interrompido o tráfego aéreo em Chicago por problemas de comunicação no controle de voo.

A última suspensão nacional de decolagens se deu em 11 de janeiro de 2023, quando uma falha no sistema de avisos aeronáuticos da FAA provocou mais de 1.300 cancelamentos e cerca de 10 mil atrasos. Na ocasião, foi a primeira paralisação desse tipo desde os ataques de 11 de setembro de 2001.