EUA têm mais de 10 mil voos atrasados após paralisação
A suspensão de voos nesta sexta-feira (13), em todos os aeroportos dos Estados Unidos, resultou no atraso de 10.218 voos. Foram 3.835 voos cancelados. As informações são da plataforma FlightAware.
Mais cedo, a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) suspendeu a operação depois de uma falha de comunicação no controle de tráfego aéreo. A agência citou “circunstâncias extraordinárias” e razões de segurança para determinar que os voos com partida prevista de aeroportos norte-americanos permaneçam em solo até novo aviso.
Os aviões que já estavam no ar podiam pousar. Segundo a agência, os voos internacionais com destino aos Estados Unidos seriam avaliados caso a caso.
Antes de estender a ordem a todo o país, a FAA já havia interrompido o tráfego aéreo em Chicago por problemas de comunicação no controle de voo.
A última suspensão nacional de decolagens se deu em 11 de janeiro de 2023, quando uma falha no sistema de avisos aeronáuticos da FAA provocou mais de 1.300 cancelamentos e cerca de 10 mil atrasos. Na ocasião, foi a primeira paralisação desse tipo desde os ataques de 11 de setembro de 2001.
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