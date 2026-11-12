Europa participará das negociações entre Rússia e Ucrânia, diz Zelensky

Países europeus demonstraram interesse prévio em estar nas reuniões, mas não chegaram a acordo sobre a escolha de representante

A Europa participará da próxima reunião entre Rússia e Ucrânia para pôr fim a quase cinco anos de conflito, anunciou na noite desta quinta-feira (12) o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, após se reunir com os enviados americanos em Dublin.

“Não podemos fechar esse acordo” entre Moscou e Kiev “sem que os europeus estejam à mesa de negociações”, declarou Jared Kushner, um dos dois enviados de Donald Trump que, horas antes, haviam se reunido com Vladimir Putin em Moscou.

“Acredito que podemos conseguir isso com o presidente Putin”, acrescentou Kushner, referindo-se a um acordo de paz.

Os europeus pedem há algum tempo para participar das negociações, pois consideram que a resolução do conflito afeta a segurança do continente. Até o momento, porém, Putin se recusou a se reunir com eles.

Apesar do interesse em participar, os países europeus estão há meses sem chegar a um acordo sobre a escolha de um representante.

Os dois emissários de Trump encerraram, após o encontro em Dublin, uma semana de negociações para pôr fim ao conflito por meio da diplomacia.

Kushner e Steve Witkoff atuaram como mediadores entre Rússia e Ucrânia nos dois dias de reuniões realizados pelas partes em Abu Dhabi, antes de viajarem a Moscou, onde Putin reiterou que não abrirá mão de suas exigências territoriais.

O presidente russo quer manter o controle das regiões da Ucrânia que afirma ter anexado. Além disso, Moscou rejeita o envio de tropas estrangeiras de manutenção da paz para a região, uma medida que, segundo afirmou, representaria uma “continuação da guerra”.

Moscou quer que as conversas sobre a guerra façam parte de um debate mais amplo sobre a segurança europeia.

Mas Kiev e os líderes europeus rejeitam uma “nova Yalta” – em referência à conferência de 1945, na qual as potências ocidentais e a União Soviética dividiram suas zonas de influência na Europa – e exigem que as negociações se concentrem primeiro em pôr fim à guerra.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que “não há necessidade de reinventar a roda” no que diz respeito à estrutura de segurança europeia e acusou a Rússia de tê-la desmantelado ao atacar a Ucrânia.

‘Missão humanitária’

Em Moscou, embora reuniões desse tipo geralmente sejam realizadas a portas fechadas, o Kremlin decidiu transmitir pela televisão um longo diálogo inicial entre Putin e os enviados americanos.

O líder russo rejeitou a possibilidade de um acordo territorial que inclua a existência de zonas “cinzentas” (desmilitarizadas) entre as posições ucranianas e russas.

“Para nós, existe apenas uma linha de demarcação: a fronteira estatal. Porque, assim, ficará claro e evidente: aqui estamos nós e ali estão vocês”, afirmou.

A Rússia ocupa vastas áreas do leste e do sul da Ucrânia desde que lançou sua ofensiva em grande escala, em 2022. A isso se somam a Crimeia, anexada em 2014, e os territórios que estavam sob controle de separatistas apoiados pela Rússia.

O governo de Moscou anexou formalmente quatro regiões da Ucrânia – Donetsk, Kherson, Lugansk e Zaporizhzhia -, apesar de não ter controle total sobre elas.

Kiev e os países ocidentais rejeitam as anexações, que consideram ilegais, e a comunidade internacional não as reconhece.

Ao longo de 2026, os avanços do Exército russo desaceleraram. Centenas de milhares de pessoas morreram nesse conflito, que começou há quase cinco anos, e milhões de outras foram obrigadas a abandonar suas casas.

Putin propôs nesta quinta-feira apenas organizar o que chamou de “missão humanitária” na cidade de Kostyantynivka, localizada na linha de frente, onde, segundo ele, ainda viviam entre 400 e 500 civis.

A Rússia afirmou há alguns meses ter tomado a cidade, mas a Ucrânia sustenta que os combates pelo controle da região continuam.

A iniciativa seguiria o modelo de uma trégua de curta duração que, no mês passado, permitiu que centenas de moradores presos e passando fome fugissem da localidade de Oleshky, ocupada pela Rússia, no sul da Ucrânia.

Putin também reiterou sua oposição ao envio de tropas estrangeiras à Ucrânia como força de manutenção da paz após o fim da guerra, algo que Kiev considera fundamental para impedir um novo ataque russo.

“Moscou consideraria qualquer tropa estrangeira enviada ao país um ‘alvo legítimo'”, afirmou Putin, acrescentando que seu envio representaria um “círculo vicioso” e uma “continuação da guerra”.

Os países europeus estão preocupados com a iniciativa da Rússia de revisar toda a arquitetura de segurança do continente, ao mesmo tempo que os Estados Unidos também propuseram uma nova estrutura.

Moscou poderia voltar a exigir o recuo da Otan na Europa Oriental e o fim do apoio militar ocidental a Kiev.