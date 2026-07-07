Explosões perto de hotel de Macron em Damasco deixam 18 feridos

De acordo com o Palácio do Eliseu, o presidente francês está em segurança, após ter deixado o local pouco antes das detonações

Ao menos duas explosões foram registradas na manhã desta terça-feira (7) nas proximidades do Hotel Four Seasons, em Damasco, capital da Síria, onde o presidente da França, Emmanuel Macron, estava hospedado durante visita oficial ao país. Dezoito pessoas ficaram feridas, entre elas quatro policiais.

Macron havia deixado o hotel pouco antes das explosões e estava no palácio presidencial sírio no momento das explosões, segundo informou o gabinete do presidente francês. O Palácio do Eliseu afirmou que o mandatário está em segurança e que a agenda da visita será mantida.

De acordo com uma fonte ouvida pela agência Reuters, um dos explosivos foi colocado em uma lata de lixo e o outro em um veículo estacionado próximo ao hotel. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um carro em chamas, manchas de sangue na rua e uma grande coluna de fumaça na região.

Este é o segundo e último dia da visita de Macron à Síria, a primeira realizada por um líder de uma potência ocidental desde a queda de Bashar al-Assad e a chegada de uma coalizão islâmica ao poder, em 2024.

Até a publicação desta matéria, nenhum grupo havia assumido a autoria do ataque. O atentado ocorre poucos dias após a explosão de um dispositivo em um café próximo ao Palácio da Justiça, também em Damasco, que deixou ao menos 10 mortos e 20 feridos.

*Com informações do Estadão Conteúdo