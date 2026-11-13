Falha no controle aéreo dos EUA: o que fazem os centros atingidos?

Os centros de controle de tráfego aéreo em rota acompanham os aviões durante o deslocamento entre aeroportos. Nesta sexta-feira (13), o secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, afirmou que uma falha de comunicação atingiu todos esses centros. A Administração Federal de Aviação (FAA) suspendeu as decolagens em todo o país por razões de segurança. Veja a publicação de Duffy no X.

Qual é a função desses centros?

As unidades são chamadas de Air Route Traffic Control Centers (ARTCCs) nos Estados Unidos. Os controladores desses centros orientam as aeronaves durante o trajeto e ajudam a manter a separação entre os voos. À medida que um avião cruza o espaço aéreo, o atendimento passa de um setor para o seguinte.

As torres dos aeroportos cuidam da circulação de aeronaves no solo e nas proximidades do terminal. Também emitem autorizações para pousos e decolagens no aeroporto em que operam. Veja como a FAA descreve as atribuições de cada unidade.

O que a FAA informou sobre a falha?

Duffy disse que os técnicos da agência investigavam o problema. A FAA havia interrompido o tráfego aéreo em Chicago antes de estender a suspensão das partidas a todo o país. A origem da falha seguia sob investigação nos primeiros comunicados. Veja o que se sabe sobre o caso.