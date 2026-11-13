Falha global na Microsoft afeta serviços em 74 países; entenda o caso

Após quase 18 horas de instabilidade, companhia relata avanços no restabelecimento de plataformas como Outlook e Teams, mas alerta para possíveis interrupções

A Microsoft identificou uma sobrecarga em um processo essencial de seus servidores, que deixou de responder adequadamente e provocou perda de capacidade operacional.

A Microsoft informou nesta sexta-feira (13) que começou a restabelecer gradualmente os serviços afetados por uma falha global que atingiu ao menos 74 países e territórios. A instabilidade começou na quinta-feira (12) e comprometeu o funcionamento de plataformas como Outlook, Teams e Microsoft 365, prejudicando empresas, bancos, órgãos públicos e serviços essenciais em diferentes regiões do mundo.

Após quase 18 horas de interrupções, a companhia anunciou avanços na recuperação de parte de sua infraestrutura na região da Ásia-Pacífico. Segundo a Microsoft, o acesso às caixas de entrada de e-mail e o processamento de mensagens acumuladas apresentaram melhorias, embora alguns usuários ainda possam enfrentar dificuldades intermitentes. A empresa não informou um prazo para a normalização completa dos serviços.

No Brasil, o site Downdetector registrou 7.803 notificações de problemas no Outlook por volta das 15h10 de quinta-feira, além de 3.058 relatos relacionados ao Microsoft 365 no mesmo período. A plataforma, que reúne queixas enviadas por usuários, identificou um aumento expressivo das reclamações em diferentes países ao longo da tarde.

Origem da falha

A Microsoft identificou uma sobrecarga em um processo essencial de seus servidores, que deixou de responder adequadamente e provocou perda de capacidade operacional. O problema afetou a conectividade do Exchange Online, serviço responsável pelo gerenciamento de e-mails corporativos, e se estendeu a outras ferramentas utilizadas por empresas e instituições públicas.

As primeiras tentativas de recuperação envolveram a reinicialização dos sistemas comprometidos. Embora os procedimentos tenham apresentado resultados positivos inicialmente, a empresa reconheceu durante a madrugada de sexta-feira que as correções não estavam funcionando conforme o esperado.

A estratégia passou a incluir o isolamento de componentes afetados e a reintrodução gradual do tráfego, com monitoramento da estabilidade dos servidores. A companhia também avalia dividir o fluxo de conexões por região para permitir que diferentes partes da infraestrutura sejam recuperadas separadamente.

Em atualização divulgada por volta das 8h30, no horário de Brasília, a Microsoft informou ter concluído parte das ações de recuperação na Ásia-Pacífico e registrado melhorias no processamento de e-mails atrasados. A empresa afirmou que continuará ampliando os procedimentos para outras regiões e prometeu divulgar um relatório técnico após o incidente.

A causa inicial da falha ainda não foi esclarecida. Segundo Charles Lamanna, vice-presidente executivo do Copilot, não há indícios de que a interrupção tenha sido provocada por uma invasão cibernética ou outra atividade maliciosa.

Plataformas e serviços

Além do Outlook, a instabilidade atingiu diferentes ferramentas do Microsoft 365, incluindo Teams, SharePoint, Copilot, Microsoft Defender, Planner, To Do e Intune. Os problemas foram registrados tanto nas versões para navegadores quanto nos aplicativos utilizados em computadores e dispositivos móveis.

Ferramentas do Microsoft Purview, utilizadas por empresas para classificação e proteção de informações, também apareceram entre os serviços potencialmente afetados. No Power BI, foram relatadas dificuldades para exportar determinados relatórios em PDF com rótulos de sensibilidade.

A dimensão do problema está relacionada à utilização das plataformas da Microsoft em ambientes corporativos e institucionais. Mais de 430 milhões de pessoas utilizam os aplicativos do Microsoft 365, segundo os dados citados nas reportagens sobre o incidente, o que ampliou os efeitos da interrupção sobre atividades profissionais e serviços públicos.

Governos e empresas

Na Ásia, a falha comprometeu atividades de instituições financeiras, companhias aéreas e órgãos governamentais durante o expediente de sexta-feira. Em Hong Kong, funcionários de bancos como Morgan Stanley e Goldman Sachs relataram dificuldades para acessar e-mails e utilizar o Teams, com mensagens acumuladas durante várias horas.

No Japão, ministérios e repartições públicas tiveram problemas para enviar e receber e-mails. O vice-secretário-chefe do Gabinete, Masanao Ozaki, informou que servidores passaram a utilizar documentos impressos para manter parte das atividades. Na Austrália, escolas, tribunais e órgãos governamentais também enfrentaram interrupções, enquanto a Suprema Corte das Filipinas alertou para possíveis atrasos em respostas e procedimentos administrativos.

O governo de Singapura e uma agência de inteligência australiana também confirmaram problemas relacionados à instabilidade. Entre as companhias aéreas afetadas estão Air India, IndiGo e Akasa Air, que relataram atrasos no atendimento e nas respostas enviadas por e-mail.

Empresas de inteligência artificial também registraram dificuldades. A OpenAI informou que investigava problemas de conexão com serviços da Microsoft que afetavam algumas de suas ferramentas, enquanto a Anthropic relatou impactos associados à interrupção.

Polícia e hospitais

No Reino Unido, a instabilidade prejudicou o recebimento de denúncias e comunicações encaminhadas pela internet a diferentes forças policiais. As corporações de Merseyside, Greater Manchester, Bedfordshire e Dorset informaram que formulários eletrônicos estavam indisponíveis ou apresentavam falhas, orientando a população a utilizar o telefone para registrar ocorrências.

As autoridades recomendaram o número 101 para situações que exigissem atendimento policial, mas não configurassem emergências. Em East Hertfordshire, a polícia também alertou que parte dos formulários disponíveis em seu site poderia apresentar problemas em razão da interrupção dos sistemas da Microsoft.

O Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS) também enfrentou dificuldades relacionadas aos sistemas de e-mail. A interrupção poderia atrasar a emissão ou o processamento de algumas prescrições médicas, segundo os relatos divulgados durante a falha.

Recuperação dos sistemas

A Microsoft afirmou que o tráfego de dados está sendo restabelecido progressivamente e que parte das operações já apresenta sinais de normalização. O processamento de mensagens acumuladas e o acesso às caixas de e-mail estão entre as funções que registraram melhorias, especialmente na infraestrutura da região da Ásia-Pacífico.

Apesar dos avanços, a companhia alertou que interrupções pontuais ainda podem ocorrer enquanto as medidas de recuperação são ampliadas. A empresa também informou que pretende apresentar um relatório posterior para esclarecer a origem do problema e detalhar as providências adotadas.

A instabilidade também teve reflexos no mercado financeiro. Por volta das 9h23 desta sexta-feira, no horário de Brasília, as ações da Microsoft recuavam 1,2% no pré-mercado de Nova York, em meio à repercussão internacional da interrupção.