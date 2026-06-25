Família de jogador argentino desaparece após terremotos na Venezuela

O jogador argentino Lucas Trejo relatou nesta quinta-feira (25) que perdeu contato com a família após os fortes terremotos que atingiram a Venezuela. Atualmente no futebol venezuelano, onde atua pelo Club Sport Marítimo de La Guairao, clube da segunda divisão, o atleta afirmou que o edifício onde moravam sua esposa e seus dois filhos desabou durante os tremores e que, desde então, não conseguiu obter informações sobre o paradeiro deles.

Em uma publicação nas redes sociais, Trejo fez um apelo por ajuda e pediu que a mensagem fosse compartilhada na esperança de localizar os familiares. Segundo o jogador, sua esposa, Yani, e os filhos, Aarón e Ainhoa, estavam associados ao prédio que desmoronou em Praia Grande, cidade litorânea localizada a cerca de 12 quilômetros ao norte de Caracas.

Na mensagem, ele afirmou esperar que os parentes não estivessem no local no momento do colapso e pediu orações. O drama vivido por Trejo se soma ao de milhares de venezuelanos afetados pelos terremotos que atingiram o país. De acordo com as autoridades, os tremores provocaram a destruição de imóveis em diferentes regiões, com milhares de cidadãos deslocados.

Publicação feita no Instagram pelo jogador

Dois terremotos

Dois terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira (24), com menos de um minuto de diferença entre eles, provocando destruição em diversas regiões do país. Os tremores derrubaram prédios e casas em Caracas e em outras cidades venezuelanas, além de serem sentidos em localidades do Norte do Brasil. Após o corrido, diversos países se prontificaram em ajudar o país com envio de ajuda humanitária e de suprimentos.

Segundo a presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, quase 200 pessoas morreram e o número de feridos pode chegar a mil. O número de vítimas, porém, ainda pode aumentar, já que as operações de busca e resgate continuam em áreas atingidas pelos desabamentos. Mais de 500 equipes de emergência trabalham na procura por sobreviventes sob os escombros de edifícios e residências que vieram abaixo em consequência dos abalos.