Texto da FFIRI cita o regulamento da Fifa que prevê a atribuição de 8% dos ingressos de cada partida às federações dos países que disputam o jogo em questão

Federação do Irã acusa EUA de revogarem cota de ingressos para a Copa

A Federação Iraniana de Futebol acusou, nesta terça-feira (9), os Estados Unidos de revogarem a cota de ingressos destinada aos seus torcedores para a Copa do Mundo, que começa na quinta-feira (11) e termina em 19 de julho.

“A menos de três dias do início, os Estados Unidos impedem mais uma vez que torcedores iranianos assistam às partidas da fase de grupos da seleção”, afirmou a FFIRI em um comunicado.

O texto menciona o regulamento da Fifa, que prevê a atribuição de 8% dos ingressos de cada partida às federações dos países que disputam o jogo em questão. A venda ou distribuição desses ingressos aos seus torcedores depende de cada federação.

“No entanto, de maneira inesperada, a cota garantida à Federação de Futebol do Irã foi retirada”, destaca a entidade, que se declara “incapaz de fornecer qualquer ingresso aos torcedores” iranianos.

Nem a Fifa nem a federação ou as autoridades americanas comentaram o assunto até o momento.

Polêmicas

Esta é a polêmica mais recente entre Irã e Estados Unidos sobre a participação iraniana na Copa do Mundo, organizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

O “Team Melli” foi um dos primeiros países classificados para o torneio, mas sua participação foi questionada devido à guerra no Oriente Médio desencadeada pela ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra o país em 28 de fevereiro.

Desde então, a seleção enfrentou a recusa de vistos por parte dos Estados Unidos para quase 15 membros da comissão técnica e dirigentes, entre eles o presidente da FFIRI, Mehdi Taj.

As dúvidas sobre a concessão dos vistos levaram a seleção iraniana a mudar sua base de treinamento, inicialmente prevista para Tucson (Arizona), para Tijuana, no México, apesar de disputar a fase de grupos nos Estados Unidos.