Filha de brasileira causa polêmica nos EUA após poema sobre morte de Charlie Kirk

Estudante declamou versos sobre o assassinato do ativista conservador durante evento universitário no Texas; direção da instituição se manifestou

Uma estudante filha de mãe brasileira provocou indignação nas redes sociais dos Estados Unidos após declamar um poema com referências ao assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, morto em setembro de 2025 durante um evento universitário em Utah. A apresentação de Isabela Casahuga-Lemgruber, filha de mãe brasileira e pai espanhol, ocorreu na Universidade do Texas em San Antonio e foi divulgada na terça-feira (27).

O vídeo foi publicado pelo palestrante conservador Christian Collins, que participava de uma atividade organizada pela Turning Point USA, entidade fundada por Kirk. Durante o quadro Pick Up the Mic (Pegue o microfone), Collins disponibilizou um microfone para que integrantes do público pudessem se manifestar. Isabela aproveitou a oportunidade para apresentar um poema que faz referências à morte do ativista.

A estudante se apresentou como “Pamper Baby”, afirmou ser imigrante e disse que havia tomado uma pílula do dia seguinte da marca Plan B. Em seguida, explicou que não pretendia fazer perguntas ao palestrante, mas gostaria de compartilhar alguns versos. Não há confirmação sobre sua condição migratória nos Estados Unidos.

Poema provoca críticas

A composição apresentada por Isabela é uma paródia do poema natalino ‘Twas the Night Before Christmas. Na adaptação, a estudante substituiu a referência ao Natal pela expressão “Kirkiversary”, combinação do sobrenome de Charlie Kirk com a palavra inglesa anniversary, utilizada para designar aniversários e datas comemorativas.

Nos versos, a jovem faz referência ao disparo que matou o ativista. Em determinado trecho, ela menciona bandeiras hasteadas e memes preparados enquanto os participantes se lembrariam de “um tiro no pescoço”. Algumas pessoas presentes reagiram com gritos durante a declamação.

Ao terminar, Isabela mencionou um evento previsto para 10 de outubro e afirmou que haveria vacinas gratuitas. Collins perguntou se ela estava satisfeita consigo mesma, e a estudante respondeu que estava “extasiada”. A jovem também chamou o palestrante de “corajoso” por comparecer ao encontro sem proteção no pescoço, região atingida pelo disparo que matou Kirk. Collins respondeu que rezaria por ela.

Ao compartilhar a gravação no Instagram, o palestrante acusou a estudante de celebrar a morte do fundador da Turning Point USA. A publicação ampliou a repercussão do episódio e levou à divulgação da identidade da jovem nas redes sociais. A data exata em que a apresentação foi gravada não foi informada.

Palestrante comenta episódio

Na quinta-feira (29), Collins voltou a comentar o caso em um vídeo publicado nas redes sociais. O conservador afirmou que não pretende interromper suas atividades diante de episódios de hostilidade e defendeu a continuidade dos eventos organizados por seu grupo.

“Não podemos recuar. A ideia é continuar lutando”, declarou. Segundo ele, usuários da internet identificaram a estudante após a circulação do vídeo. Collins também afirmou que Isabela teria acompanhado suas publicações no Instagram e mantinha uma passagem bíblica na descrição de seu perfil.

O palestrante disse acreditar na possibilidade de mudança de comportamento e pediu que a jovem abandonasse o ódio. Também aproveitou a publicação para incentivar a participação de eleitores conservadores nas eleições legislativas americanas de 3 de novembro.

Universidade reage publicamente

A repercussão levou o presidente do Conselho de Regentes do Sistema da Universidade do Texas, Kevin Eltife, a se pronunciar na quinta-feira. Em uma publicação no X, ele afirmou que a instituição tomou conhecimento do episódio e que não aceitará manifestações que representem incitação à violência.

“Fomos informados do incidente na UT San Antonio. Deixemos isso claro — não toleraremos a incitação à violência ou a ameaça de incitação à violência por qualquer membro de nossa comunidade UT. A UT San Antonio lidará com este incidente de acordo com a lei”, declarou.

A manifestação não informou se a estudante será submetida a algum procedimento disciplinar. Até a divulgação das informações, também não havia confirmação de medidas administrativas adotadas pela universidade em relação ao episódio.

Leia o poema: