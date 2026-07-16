Final da Copa: Trump estará no estádio para assistir Espanha x Argentina

Presença do norte-americano em Nova York evidencia a aproximação que o republicano tem tentado com a Fifa, entidade máxima do futebol

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assistirá à final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, no domingo (19), informou nesta quinta-feira (16) a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

“Sua presença será o toque final naquela que tem sido a Copa do Mundo mais assistida, mais segura e mais bem-sucedida da história dos Estados Unidos”, disse Leavitt em coletiva de imprensa.

*Matéria em atualização