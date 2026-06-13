A instalação russa recolhe e prepara petróleo dos campos de petróleo e gás em Volgogrado e de blocos adjacentes como em Astracã e na República da Calmúquia

Unidades das Forças de Defesa da Ucrânia atingiram uma instalação de processamento e bombeamento de petróleo, na região de Volgogrado, da Federação russa, na madrugada deste sábado (13), segundo informações publicadas no X pelas Forças Armadas ucranianas.

Foi confirmada a destruição do alvo e um incêndio na região da instalação. Segundo o comunicado, a instalação assegura o processamento, o transporte e o bombeamento de petróleo por oleodutos principais até refinarias e infraestrutura de exportação da Federação Russa.

A instalação russa recolhe e prepara petróleo dos campos de petróleo e gás em Volgogrado e de blocos adjacentes como em Astracã e na República da Calmúquia. Além disso, foram atingidos postos de comando russos nas áreas de Soledar e postos de comando de drones em Khoromne.

“As Forças de Defesa da Ucrânia continuarão a reduzir sistematicamente as capacidades do agressor russo de conduzir a guerra contra a Ucrânia”, afirmaram.