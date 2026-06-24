França confirma primeiro caso de Ebola no país

A França confirmou, nesta quarta-feira (24), o primeiro caso de Ebola no país. De acordo com a agência de notícias Reuters, citando o ministério francês da Saúde, o paciente é um médico que esteve em missão na República Democrática do Congo, onde ocorre um surto do vírus.

Foi informado que o profissional da saúde encontra-se em isolamento e as autoridades estão, agora, fazendo uma varredura e mapeamento de pessoas que possivelmente podem ter tido contato com o infectado, indicou o ministério num comunicado, acrescentando que o risco para a população europeia em geral era baixo.



O surto de Ebola no Congo, que já infectou mais de mil pessoas e causou 267 mortes, registou o maior número de casos confirmados no primeiro mês de qualquer surto da doença, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O momento atual envolve uma variante rara do vírus, conhecida como Bundibugyo, para a qual ainda não existem vacinas ou tratamentos aprovados. Segundo especialistas, a doença circulou por semanas sem ser detectada porque autoridades locais investigavam inicialmente outra cepa mais comum do Ebola, cujos testes deram negativo.

*Com informações da AFP