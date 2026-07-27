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Governo Trump pede que Suprema Corte limite votos por correios

A solicitação acontece visando a votação de meio de mandato nos EUA, em novembro

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Donald Trump durante participação no G7, em 16 de junho de 2026
Donald Trump durante participação no G7, em 16 de junho de 2026 Mandel NGAN / AFP

O departamento de Justiça dos Estados Unidos, solicitou à Suprema Corte norte-americana, nesta segunda-feira (27), que autorizasse uma ordem executiva para restringir o voto por correspondência, visando as eleições de meio de mandato em novembro deste ano, um referendo sobre a atuação do presidente em exercício e do partido no poder.

No sábado (25) o tribunal federal de apelações dos EUA decidiu manter suspensa uma ordem executiva de Trump que estabelece novas regras para a votação pelo correio em 23 estados do país.

A decisão foi tomada pela Corte de Apelações do 1º Circuito dos EUA, que tem sua sede em Boston. O tribunal rejeitou um pedido do governo para derrubar uma liminar concedida em 25 de junho a estados governados por democratas.

Assinado por Trump em março, o decreto conta com a supervisão federal do Serviço Postal dos EUA para obter maior controle sobre as práticas de votação por correio. A ordem executiva instruiu a criação de uma lista federal de cidadãos aptos a votar por correspondência, feita pelo Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) e pela Administração da Seguridade Social.

Os estados que acionaram a Justiça disseram que a Constituição americana responde aos estados e ao Congresso, e não a Donald Trump, a competência para definir as regras das eleições. Trump afirma que a medida seria para impedir o voto de pessoas sem cidadania norte-americana.

Pouco depois da solicitação do governo Trump nesta segunda, o Partido Democrata norte-americano fez uma publicação no X criticando o presidente. “Donald Trump é um mentiroso e uma fraude”, escreveram.

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