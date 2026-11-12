GTA VI? Ladrões roubam joalheria em Paris e fogem com mais de R$ 6 milhões

Os suspeitos estavam encapuzados e um deles armado com um fuzil de assalto

Os suspeitos, que portavam armas longas, assaltaram pela manhã o estabelecimento

Criminosos armados roubaram, nesta quinta-feira (12), joias e outros artigos avaliados em mais de um milhão de euros (R$ 6,2 milhões) de uma joalheria De Beers em Paris e fugiram em motos, informaram autoridades e fontes policiais.

Os suspeitos, que portavam armas longas, assaltaram pela manhã o estabelecimento, situado no distrito 2 da capital francesa.

Durante o roubo, eles exibiram suas armas, mas não fizeram disparos. Não foram registrados feridos, segundo a polícia de Paris.

Uma fonte policial estimou o valor dos itens roubados em mais de um milhão de euros (R$ 6,2 milhões), confirmando uma informação divulgada anteriormente pela emissora francesa Europe 1.

Segundo a mesma fonte, que falou sob a condição do anonimato, acredita-se que quatro suspeitos encapuzados, um deles armado com um fuzil de assalto, fugiram em motos em direção à autopista.

A polícia de Paris informou ter mobilizado uma operação para localizá-los. O Ministério Público informou que a unidade contra o crime organizado abriu uma investigação por “assalto à mão armada cometido por quadrilha organizada”.

A De Beers, gigante da indústria, domina há décadas o comércio de diamantes procedentes do sul da África.