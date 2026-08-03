‘Guerra’ entre PCC e CV na Bolívia deixa nove mortos, incluindo um policial

Polícia registrou a chacina de quatro pessoas em uma fazenda, a descoberta de dois corpos decapitados nas proximidades de uma estrada e outros três homicídios

Uma onda de violência deixou nove mortos nos últimos cinco dias na região de Santa Cruz, motor econômico da Bolívia, que o governo atribuiu nesta segunda-feira (3) a uma guerra entre facções brasileiras pelo controle de uma rota para o tráfico de cocaína. A polícia registrou a chacina de quatro pessoas em uma fazenda, a descoberta de dois corpos decapitados nas proximidades de uma estrada e outros três homicídios, incluindo o de um policial.

Os crimes foram cometidos por homens ligados às facções rivais Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), que vêm se expandindo no país andino, segundo o Ministério de Governo.

“Eles estão disputando um corredor por onde os narcotraficantes enviam droga para o exterior”, disse à imprensa o ministro Marco Antonio Oviedo.

Oviedo informou que, desde o início do governo do presidente de centro-direita Rodrigo Paz, em novembro, foram capturados e expulsos do país 17 “chefões” de organizações criminosas internacionais.

Também foram apreendidos 58 aviões de pequeno porte, mais de 360 imóveis, quase 300 toneladas de cocaína e maconha, e destruídas 190 pistas de pouso clandestinas, indicou o ministério à AFP.

Oviedo anunciou que a Polícia Federal brasileira instalará bases em seu país para cooperar no combate a esses grupos criminosos.

Cerca de 250 policiais bolivianos foram enviados nesta segunda-feira para a cidade fronteiriça de San Matías, de cerca de 15 mil habitantes, nas proximidades da qual ocorreu a maioria dos assassinatos, segundo a imprensa local.

A Bolívia é o terceiro maior produtor mundial de cocaína, de acordo com a ONU, depois da Colômbia e do Peru.