Holanda confirma primeira eutanásia de criança; paciente estava gravemente doente

Desde 2024, foi aprovado em plebiscito que crianças entre 1 e 12 anos que estejam sofrendo de forma insuportável

O Ministério da Saúde da Holanda, em carta enviada à Câmara dos Representantes, confirmou que uma criança foi eutanasiada por estar gravemente doente pela primeira vez, segundo a o portal holandês NOS. O caso aconteceu no final do ano passado.

Desde 2024, foi aprovado em plebiscito que crianças entre 1 e 12 anos que estejam sofrendo de forma insuportável e sem perspectiva de recuperação possam ter suas vidas encerradas.

Um comitê revisou o caso, segundo a carta da ministra da Saúde, Sophie Hermans, conversando com o médico e examinando o caso. O parecer será encaminhado ao Ministério Público, que decidirá se o médico agiu de acordo com a lei.

A idade da criança ou o quadro clínico do paciente não foi revelado. O objetivo da lei, que entrou em vigor há dois anos, era destinar-se a crianças que viessem a falecer em um futuro próximo ou às quais não seja possível aliviar o sofrimento.

As enfermidades mais comuns para esses casos seriam anomalias congênitas no cérebro, pulmões, corações ou doenças metabólicas.