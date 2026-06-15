O republicano e sua esposa, Melania Trump, acompanharam todas as lutas da primeira fila e, posteriormente, subiram ao octógono

Horas após acordo, Trump celebra 80 anos com evento do UFC na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou o aniversário de 80 anos no domingo (14) com um evento inédito do UFC na Casa Branca, que terminou com a primeira derrota da carreira do espanhol Ilia Topuria.

Em uma cena sem precedentes, Trump saiu do Salão Oval ao lado do presidente do Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, e seguiu para o gigantesco octógono instalado nos jardins da residência presidencial para o evento “UFC Freedom 250”.

A polêmica noite cumpriu as expectativas no âmbito esportivo, já que a luta principal terminou com uma das maiores surpresas recentes do UFC.

O americano Justin Gaethje derrotou Topuria por nocaute técnico, após quatro rounds, e conquistou o cinturão dos pesos-leves.

O espanhol, que chegou invicto com 17 vitórias, foi bastante castigado a partir do terceiro round e não recebeu autorização médica para disputar o quinto e último assalto.

Trump e sua esposa, Melania Trump, acompanharam todas as lutas da primeira fila e, posteriormente, subiram ao octógono para parabenizar Gaethje, que conquistou o título aos 37 anos e desejou feliz aniversário ao presidente.

“Além do imaginável”, foi o comentário de Trump à imprensa, pouco antes de viajar à França para uma reunião de cúpula do G7.

Uma noite de extravagâncias

Enquanto o evento acontecia no Jardim Sul, Trump também comemorava o sucesso de um acordo de paz com o Irã que havia anunciado apenas algumas horas antes.

Os críticos tentaram ridicularizar o local do evento, por considerarem uma degradação da Casa Branca por parte de um presidente que quebrou o protocolo diversas vezes durante seu mandato.

Antes das lutas, Trump apareceu na histórica varanda Truman enquanto o hino nacional tocava e uma formação de 12 aviões militares sobrevoava a Casa Branca.

Em seguida, o mandatário ocupou seu lugar diante do imponente octógono que recebeu o nome de “A Garra”, instalado sob uma estrutura de 28 metros de altura.

Mais de 4.000 convidados compareceram ao primeiro evento esportivo profissional organizado na Casa Branca.

Vários lutadores do UFC prestaram homenagem ao presidente após suas vitórias. Um deles, Josh Hokit, fez um ataque misógino contra uma ex-primeira-dama, gritando ao microfone diante de Trump: “Michelle Obama é um homem, não é, Estados Unidos?”.

Também houve críticas às propagandas do evento na sede da democracia americana, já que patrocinadores como a cerveja Bud Light e a casa de apostas Polymarket exibiram seus logotipos no octógono.

A atenção estava voltada para o combate entre Topuria e Gaethje, mas o evento fazia parte das celebrações pelo 250º aniversário da independência dos Estados Unidos.

Com um custo estimado em 60 milhões de dólares (303 milhões de reais), a Casa Branca garantiu que o UFC arcou com todas as despesas.

A noite também valeu o título dos pesos-pesados para o francês Ciryl Gane, que venceu por nocaute técnico o brasileiro Alex ‘Poatan’ Pereira, que almejava tornar-se o primeiro campeão de três categorias diferentes na história do UFC (ele já foi o dono dos cinturões dos pesos-médio e meio-pesado).

Em um dos primeiros combates da noite, o brasileiro Diego Lopes nocauteou o americano Steve García em menos de três minutos.