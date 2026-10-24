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Incêndio atinge antiga casa de montanha de Hitler na Alemanha

De acordo com a polícia local, um suspeito foi preso temporariamente; residência fica localizada em Obersalzberg, no sul do país

AFP

Incêndio atinge antiga casa de montanha de Hitler na Alemanha
Incêndio atinge antiga casa de montanha de Hitler na Alemanha KILIAN PFEIFFER / DPA / AFP

A polícia alemã informou neste sábado (24) que prendeu um suspeito após um incêndio no “Ninho da Águia”, a antiga residência de montanha de Adolf Hitler, no estado da Baviera.

Cerca de 200 bombeiros foram mobilizados para combater o incêndio na remota “Kehlsteinhaus” do ditador nazista, localizada em Obersalzberg, no sul da Alemanha.

Os bombeiros viram fogo intenso ao se aproximarem do local de difícil acesso e encontraram o edifício “completamente em chamas”, informou a polícia.

“Uma pessoa suspeita foi detida temporariamente”, indicou a corporação em um comunicado posterior, acrescentando que não houve feridos.

A porta-voz da polícia, Lisa Maier, detalhou que os bombeiros tiveram dificuldades para extinguir as chamas devido à altitude de 1.834 metros.

As equipes não encontraram ninguém dentro do edifício.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio, embora “a investigação da polícia judiciária esteja em curso”, acrescentou Maier.

Segundo o tabloide Bild, está sendo analisada a hipótese de incêndio criminoso.

Os agentes bloquearam o acesso à estrada que leva ao local, observou um fotógrafo da AFP.

Construída entre 1937 e 1938 perto de Berchtesgaden, “Kehlsteinhaus” fazia parte da “zona proibida do Führer”. Foi concebida para servir como monumento ao regime de Hitler, embora o próprio ditador raramente visitasse o complexo.

De pedra e granito, a residência sobreviveu à Segunda Guerra Mundial sem sofrer danos. Desde 1952, é utilizada como restaurante e conta com uma exposição que percorre a história da casa.

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