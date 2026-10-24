De acordo com a polícia local, um suspeito foi preso temporariamente; residência fica localizada em Obersalzberg, no sul do país

Incêndio atinge antiga casa de montanha de Hitler na Alemanha

A polícia alemã informou neste sábado (24) que prendeu um suspeito após um incêndio no “Ninho da Águia”, a antiga residência de montanha de Adolf Hitler, no estado da Baviera.

Cerca de 200 bombeiros foram mobilizados para combater o incêndio na remota “Kehlsteinhaus” do ditador nazista, localizada em Obersalzberg, no sul da Alemanha.

Os bombeiros viram fogo intenso ao se aproximarem do local de difícil acesso e encontraram o edifício “completamente em chamas”, informou a polícia.

“Uma pessoa suspeita foi detida temporariamente”, indicou a corporação em um comunicado posterior, acrescentando que não houve feridos.

A porta-voz da polícia, Lisa Maier, detalhou que os bombeiros tiveram dificuldades para extinguir as chamas devido à altitude de 1.834 metros.

As equipes não encontraram ninguém dentro do edifício.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio, embora “a investigação da polícia judiciária esteja em curso”, acrescentou Maier.

Segundo o tabloide Bild, está sendo analisada a hipótese de incêndio criminoso.

Os agentes bloquearam o acesso à estrada que leva ao local, observou um fotógrafo da AFP.

Construída entre 1937 e 1938 perto de Berchtesgaden, “Kehlsteinhaus” fazia parte da “zona proibida do Führer”. Foi concebida para servir como monumento ao regime de Hitler, embora o próprio ditador raramente visitasse o complexo.

De pedra e granito, a residência sobreviveu à Segunda Guerra Mundial sem sofrer danos. Desde 1952, é utilizada como restaurante e conta com uma exposição que percorre a história da casa.