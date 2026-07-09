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Incêndio em fábrica de sapatos deixa 28 mortos na China; veja vídeo

Tragédia ocorreu nesta quinta-feira (9), na cidade de Jinjiang, na província de Fujian

AFP

Incêndio em fábrica de sapatos deixa 28 mortos na China
Incêndio em fábrica de sapatos deixa 28 mortos na China ZHENG LIANG / XINHUA / XINHUA VIA AFP

Um incêndio em uma fábrica de sapatos na China deixou ao menos 28 pessoas mortas nesta quinta-feira (9), informou a agência estatal Xinhua, no primeiro balanço oficial após o presidente Xi Jinping advertir que houve “grandes perdas humanas”.

O fogo começou por volta do meio-dia na fábrica Huiteng, em Jinjiang, na província de Fujian, no sudeste do país, de acordo com o Ministério da Gestão de Emergências em comunicado.

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As equipes locais de combate a incêndios e resgate mobilizaram 183 pessoas e 35 veículos, segundo o ministério, que mencionou pessoas presas no edifício e “vítimas”, sem detalhar inicialmente o número de mortos ou feridos.

Imagens exibidas pela emissora estatal CCTV mostram bombeiros lançando água sobre um edifício branco e azul de vários andares, escurecido pelas chamas e de cujas janelas saía uma espessa fumaça cinzenta.

O Ministério da Gestão de Emergências informou que o incêndio estava sendo controlado, mas exigiu esforços “máximos” para extingui-lo completamente, localizar pessoas que ainda possam estar presas e atender os feridos.

Em novembro, a China lançou uma campanha para reduzir os riscos de incêndio em edifícios altos, após um grande incêndio que destruiu vários blocos residenciais em Hong Kong e deixou 168 mortos.

Apenas um mês depois, um incêndio em um prédio residencial na província de Guangdong, no sul da China, causou 12 mortes.

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