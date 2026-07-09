Incêndio em fábrica de sapatos deixa 28 mortos na China; veja vídeo

Tragédia ocorreu nesta quinta-feira (9), na cidade de Jinjiang, na província de Fujian

Um incêndio em uma fábrica de sapatos na China deixou ao menos 28 pessoas mortas nesta quinta-feira (9), informou a agência estatal Xinhua, no primeiro balanço oficial após o presidente Xi Jinping advertir que houve “grandes perdas humanas”.

O fogo começou por volta do meio-dia na fábrica Huiteng, em Jinjiang, na província de Fujian, no sudeste do país, de acordo com o Ministério da Gestão de Emergências em comunicado.

Assista:

As equipes locais de combate a incêndios e resgate mobilizaram 183 pessoas e 35 veículos, segundo o ministério, que mencionou pessoas presas no edifício e “vítimas”, sem detalhar inicialmente o número de mortos ou feridos.

Imagens exibidas pela emissora estatal CCTV mostram bombeiros lançando água sobre um edifício branco e azul de vários andares, escurecido pelas chamas e de cujas janelas saía uma espessa fumaça cinzenta.

O Ministério da Gestão de Emergências informou que o incêndio estava sendo controlado, mas exigiu esforços “máximos” para extingui-lo completamente, localizar pessoas que ainda possam estar presas e atender os feridos.

Em novembro, a China lançou uma campanha para reduzir os riscos de incêndio em edifícios altos, após um grande incêndio que destruiu vários blocos residenciais em Hong Kong e deixou 168 mortos.

Apenas um mês depois, um incêndio em um prédio residencial na província de Guangdong, no sul da China, causou 12 mortes.