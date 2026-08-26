Inundações deixam mortos e desaparecidos no Nepal; 384 turistas são procurados

Cheia atingiu região próxima à fronteira com o Tibete; autoridades recuperaram corpos e mobilizaram equipes de resgate

Pelo menos 55 pessoas morreram em inundações no Nepal nesta quarta-feira (26), segundo a polícia, e centenas de pessoas estão desaparecidas após a cheia atingir áreas próximas à fronteira com o Tibete. Entre os desaparecidos estão 384 turistas, sendo 291 estrangeiros e 93 nepaleses, de acordo com o Conselho de Turismo do Nepal. O número de mortos foi divulgado pela agência de notícias Reuters.

As imagens divulgadas pela polícia nepalesa mostram a água de um rio avançando pela região de Rasuwa e levando casas. Equipes de emergência continuam as buscas para localizar moradores e turistas que perderam contato.

O Conselho de Turismo informou que os 384 turistas foram identificados inicialmente a partir de informações fornecidas por empresas de turismo e viagens. As autoridades ainda tentam encontrar essas pessoas.

A inundação atingiu Syabrubesi, ponto de partida para a trilha de Langtang, uma das áreas frequentadas por turistas no Nepal. A região também é utilizada por pessoas que fazem peregrinações religiosas até Kailash Mansarovar.

Segundo a polícia, oito corpos haviam sido recuperados inicialmente. Posteriormente, o balanço informado pelas autoridades chegou a pelo menos 19 mortos. Ainda não foi esclarecido se algum dos corpos encontrados corresponde a turistas que estão sem contato.

O Exército do Nepal mobilizou 14 helicópteros e equipes de resgate para auxiliar nas operações. A polícia também informou que moradores de áreas próximas aos rios foram orientados a deixar esses locais.

As autoridades ainda avaliam o tamanho dos danos causados pela inundação. Segundo um porta-voz da polícia, a cheia pode ter atingido diversas áreas habitadas.

Veja vídeos do desastre:

BREAKING: At least 380 people missing after flash flood hits near Nepal-Tibet border pic.twitter.com/iCRpXJaBAe — BNO News Live (@BNODesk) August 26, 2026

BREAKING : Visuals show Massive flooding swept away the whole bridge in Nepal today. pic.twitter.com/cNjSWPdrQ9 — World Updates (@Updatesofwworld) August 26, 2026

Possível causa da inundação

Uma das hipóteses investigadas é que uma avalanche de gelo tenha atingido o rio Lhende e contribuído para a inundação. A possibilidade foi levantada pelo cientista Qianggong Zhang, do Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado da Montanha (ICIMOD), com sede em Katmandu.

A causa, no entanto, ainda não foi confirmada pelas autoridades.

O primeiro-ministro do Nepal, Balendra Shah, convocou uma reunião de emergência da agência responsável pela gestão de desastres. Segundo ele, equipes médicas, de busca e da Cruz Vermelha foram mobilizadas para atuar na região.

Deslizamento no Tibete

Do outro lado da fronteira, no Tibete, território administrado pela China, um deslizamento de terra também atingiu a região do porto de Gyirong. Segundo a imprensa oficial chinesa, o episódio deixou vítimas e desaparecidos.

O presidente da China, Xi Jinping, determinou a mobilização de recursos para as operações de resgate. Até o momento, as autoridades chinesas não divulgaram um número de mortos ou feridos.

A orientação dada por Xi foi priorizar a localização e o resgate das pessoas desaparecidas, além do atendimento aos feridos.

*Com informações da AFP