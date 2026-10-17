iPhones ficam à deriva no Estreito de Ormuz após navio ser atingido por mina; veja vídeo
O Estreito de Ormuz, um dos grandes protagonistas da guerra entre Estados Unidos e Irã, rota marítima por onde escoa um quinto da produção de petróleo global, chamou a atenção internacional esta semana por um motivo diferente.
Circulam nas redes imagens de pescadores recolhendo centenas de caixas de iPhones e perfumes que caíram ao mar após um navio naufragar em Ormuz.
Segundo o jornal britânico The Telegraph, a embarcação GFS Prife, registrada em Singapura, afundou na quarta-feira, 14, após um incêndio a bordo. A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica (IRG) informou que o navio teria sido desviado para uma rota “não autorizada e perigosa” e acabou atingindo uma mina marítima.
O incêndio fez com que os mais de 2,5 mil contêineres a bordo afundassem e a carga de iPhones e perfumes ficou à deriva. Ainda segundo o jornal, todos os 21 tripulantes foram resgatados sem ferimentos.
O GFS Pride foi o segundo navio a afundar em 24 horas na região, mas apenas o terceiro desde o início da guerra.
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