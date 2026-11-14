Irã afirma que dois petroleiros explodiram após atingir minas no Estreito de Ormuz
A Guarda Revolucionária do Irã informou neste sábado (14) que explosões foram ouvidas em dois petroleiros depois que colidiram com minas no Estreito de Ormuz, onde Teerã restringiu a navegação.
Desde o início da guerra com os Estados Unidos em fevereiro, a República Islâmica insiste que os navios devem obter autorização para cruzar o estreito e ataca as embarcações que não cumprem a exigência.
“Há pouco, dois petroleiros que haviam desligado seus sistemas de radar e posicionamento, e tentavam atravessar secretamente o Estreito de Ormuz por uma rota não autorizada, explodiram e sofreram incêndios após colisões com minas navais”, informou a força de elite em um comunicado divulgado pela imprensa estatal iraniana.
O boletim não divulgou os nomes nem a origem dos navios, mas afirma que um deles era um superpetroleiro.
Em resposta à paralisação por parte de Teerã da rota comercial estratégica, o governo dos Estados Unidos impôs um bloqueio naval aos portos iranianos e oferece apoio militar aos navios-tanque que tentam cruzar Ormuz.
Nas últimas semanas, as Forças Armadas iranianas relataram vários incêndios ou explosões a bordo de navios no estreito, anunciando com frequência que as embarcações colidiram com minas.
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