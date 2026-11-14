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Irã afirma que dois petroleiros explodiram após atingir minas no Estreito de Ormuz

Guarda Revolucionária acusa embarcações de tentar cruzar a rota sem autorização; região é alvo de restrições iranianas e de bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos

AFP

Irã permite passagem de petroleiros iraquianos no Estreito de Ormuz
Irã afirma que dois petroleiros explodiram após atingir minas no Estreito de Ormuz ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

A Guarda Revolucionária do Irã informou neste sábado (14) que explosões foram ouvidas em dois petroleiros depois que colidiram com minas no Estreito de Ormuz, onde Teerã restringiu a navegação.

Desde o início da guerra com os Estados Unidos em fevereiro, a República Islâmica insiste que os navios devem obter autorização para cruzar o estreito e ataca as embarcações que não cumprem a exigência.

“Há pouco, dois petroleiros que haviam desligado seus sistemas de radar e posicionamento, e tentavam atravessar secretamente o Estreito de Ormuz por uma rota não autorizada, explodiram e sofreram incêndios após colisões com minas navais”, informou a força de elite em um comunicado divulgado pela imprensa estatal iraniana.

O boletim não divulgou os nomes nem a origem dos navios, mas afirma que um deles era um superpetroleiro.

Em resposta à paralisação por parte de Teerã da rota comercial estratégica, o governo dos Estados Unidos impôs um bloqueio naval aos portos iranianos e oferece apoio militar aos navios-tanque que tentam cruzar Ormuz.

Nas últimas semanas, as Forças Armadas iranianas relataram vários incêndios ou explosões a bordo de navios no estreito, anunciando com frequência que as embarcações colidiram com minas.

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