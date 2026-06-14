Irã confirma acordo com os EUA: “Põe fim imediato à guerra”

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, confirmou neste domingo (14) que “o texto do memorando de entendimento com os Estados Unidos foi finalizado, e a assinatura oficial do Memorando de Entendimento de Islamabad (capital do Paquistão) ocorrerá na sexta-feira, 19, na Suíça”, segundo a agência de notícias iraniana Fars.



A conclusão do acordo foi anunciada mais cedo pelo presidente do Paquistão, Shehbaz Sharif. O país asiático atuou como mediador entre os EUA e o Irã.



Ainda segundo a Fars, após o ataque Israelense neste domingo a um subúrbio de Beirute, no Líbano, o Irã havia cancelado as negociações e se preparou para atacar Israel, mas teriam ocorrido concessões de última hora por parte do presidente dos EUA, Donald Trump, que convenceram os iranianos a desistirem do ataque, “incluindo a preservação da integridade territorial do Líbano, a retirada de Israel da fronteira com o Líbano e o levantamento imediato do bloqueio marítimo ao Irã”.



Trump também confirmou em sua rede Truth Social a conclusão do acordo e a suspensão do bloqueio.