Irã diz considerar ‘inútil’ prosseguir negociações se EUA não cumprirem compromissos

"A agressão dos sionistas contra Dahieh demonstrou mais uma vez que os Estados Unidos não têm vontade de cumprir seus compromissos", disse negociador

Manifestantes agitam bandeiras iranianas durante um protesto contra a ação militar dos EUA no Irã, perto da Casa Branca, em Washington

O principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou neste domingo (14) que é “inútil” continuar as conversações de paz com os Estados Unidos depois que Israel, aliado de Washington, atacou os subúrbios da capital do Líbano.

“A agressão dos sionistas contra Dahieh demonstrou mais uma vez que os Estados Unidos não têm vontade de cumprir seus compromissos ou não têm capacidade para fazê-lo”, escreveu Ghalibaf na rede social X, no contexto das negociações para tentar acabar com a guerra no Oriente Médio.

“Se você não tem a vontade ou a capacidade de cumprir seus compromissos, então é inútil falar em continuar por este caminho”, acrescentou.

Um comandante militar iraniano advertiu neste domingo (14) que o ataque de Israel contra os subúrbios do sul de Beirute não ficará “sem resposta” por parte de Teerã, segundo a imprensa local.

“Sem dúvida alguma, estes crimes não ficarão sem resposta”, declarou o general de brigada Mohammad Jafar Assadi, vice-comandante do alto comando militar do Irã, à agência de notícias Defa Press após o ataque.