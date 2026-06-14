Irã diz que acordo prevê fim de ataques ao Líbano e liberação de US$ 24 bilhões congelados; leia lista
A mídia estatal iraniana divulgou neste domingo (14) uma lista com 14 supostos termos para o acordo de paz entre Irã e Estados Unidos. Entre eles, está a liberação de US$ 24 bilhões em fundos iranianos que estão congelados durante o período de 60 dias das negociações finais. Segundo a agência Mehr News, metade desse valor deve ser disponibilizado ao Irã antes do início das negociações.
Além disso, o Irã prevê o fim dos ataques norte-americanos no território iraniano com a retirada das suas forças das áreas também ao redor do país.
Leia a lista completa dos termos:
- A suspensão permanente e imediata da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano.
- O compromisso dos EUA de não interferir nos assuntos internos do Irã e de respeitar a soberania da República Islâmica do Irã.
- O levantamento completo do bloqueio naval em 30 dias.
- O compromisso dos EUA de retirar suas forças das áreas ao redor do Irã.
- A reabertura do Estreito de Ormuz em 30 dias, segundo “acordos” iranianos.
- A suspensão das sanções ao petróleo, aos produtos petroquímicos e seus derivados, e o pleno acesso do Irã aos recursos financeiros provenientes deles.
- A exigência de que os EUA e seus aliados apresentem planos de reconstrução para o Irã no valor de pelo menos 300 bilhões de dólares.
- Sessenta dias de negociações para chegar a um acordo final com base em questões nucleares e na suspensão completa das sanções primárias e secundárias dos EUA, bem como em resoluções do Conselho de Segurança da ONU e do Conselho de Governadores da AIEA.
- Reiteração, por parte do Irã, do seu compromisso, no âmbito do TNP, de não produzir armas nucleares.
- Durante o período de negociação, os EUA se comprometeram a não aumentar suas forças na região e a não impor novas sanções.
- A liberação de US$ 24 bilhões em fundos iranianos congelados durante o período de 60 dias das negociações finais. Metade desse valor deve ser disponibilizada ao Irã antes do início das negociações.
- A formação de um mecanismo de supervisão para implementar o acordo.
- O acordo final será aprovado por meio de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU.
- As negociações finais não começarão antes que metade dos fundos congelados do Irã seja liberada, as sanções ao petróleo iraniano sejam suspensas e o bloqueio naval seja levantado. O acordo final se limitará ao destino dos materiais enriquecidos e do enriquecimento de urânio, ao alívio das sanções e ao programa de reconstrução da economia iraniana. As discussões sobre o programa de mísseis do Irã e o apoio a grupos de resistência foram definitivamente retiradas da agenda.
Decisão do acordo
Em tom triunfal, o presidente dos Estados Unidos confirmou neste domingo a conclusão de um acordo com o Irã. “O acordo com a República Islâmica do Irã agora está concluído. Parabéns a todos!”, disse ele em sua rede Truth Social.
Ele afirmou também que autorizou a retirada do bloqueio naval dos EUA na região do Estreito de Ormuz. “Por meio deste post, autorizo plenamente a abertura sem cobrança de pedágio do Estreito de Ormuz e, simultaneamente, autorizo a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos”, declarou. “Navios do mundo, liguem seus motores. Deixem o petróleo fluir!”, acrescentou.
O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, também confirmou o acordo de paz que interrompe imediatamente todas as operações militares no Oriente Médio, inclusive no Líbano, e cuja assinatura ocorrerá em Genebra, na Suíça, na sexta-feira, dia 19 de junho.
“Com o acordo já em vigor, os mediadores facilitarão uma série de reuniões nesta semana. Essas discussões prévias à implementação estabelecerão as bases para as conversas técnicas e para a cerimônia oficial de assinatura”, escreveu na rede X Sharif, mediador-chave na guerra do Oriente Médio.