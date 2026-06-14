Irã diz que acordo prevê fim de ataques ao Líbano e liberação de US$ 24 bilhões congelados; leia lista

O país islâmico também espera que os EUA e seus aliados apresentem planos de reconstrução no valor de pelo menos 300 bilhões de dólares

A mídia estatal iraniana divulgou neste domingo (14) uma lista com 14 supostos termos para o acordo de paz entre Irã e Estados Unidos. Entre eles, está a liberação de US$ 24 bilhões em fundos iranianos que estão congelados durante o período de 60 dias das negociações finais. Segundo a agência Mehr News, metade desse valor deve ser disponibilizado ao Irã antes do início das negociações.

Além disso, o Irã prevê o fim dos ataques norte-americanos no território iraniano com a retirada das suas forças das áreas também ao redor do país.

Leia a lista completa dos termos:

A suspensão permanente e imediata da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano. O compromisso dos EUA de não interferir nos assuntos internos do Irã e de respeitar a soberania da República Islâmica do Irã. O levantamento completo do bloqueio naval em 30 dias. O compromisso dos EUA de retirar suas forças das áreas ao redor do Irã. A reabertura do Estreito de Ormuz em 30 dias, segundo “acordos” iranianos. A suspensão das sanções ao petróleo, aos produtos petroquímicos e seus derivados, e o pleno acesso do Irã aos recursos financeiros provenientes deles. A exigência de que os EUA e seus aliados apresentem planos de reconstrução para o Irã no valor de pelo menos 300 bilhões de dólares. Sessenta dias de negociações para chegar a um acordo final com base em questões nucleares e na suspensão completa das sanções primárias e secundárias dos EUA, bem como em resoluções do Conselho de Segurança da ONU e do Conselho de Governadores da AIEA. Reiteração, por parte do Irã, do seu compromisso, no âmbito do TNP, de não produzir armas nucleares. Durante o período de negociação, os EUA se comprometeram a não aumentar suas forças na região e a não impor novas sanções. A liberação de US$ 24 bilhões em fundos iranianos congelados durante o período de 60 dias das negociações finais. Metade desse valor deve ser disponibilizada ao Irã antes do início das negociações. A formação de um mecanismo de supervisão para implementar o acordo. O acordo final será aprovado por meio de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. As negociações finais não começarão antes que metade dos fundos congelados do Irã seja liberada, as sanções ao petróleo iraniano sejam suspensas e o bloqueio naval seja levantado. O acordo final se limitará ao destino dos materiais enriquecidos e do enriquecimento de urânio, ao alívio das sanções e ao programa de reconstrução da economia iraniana. As discussões sobre o programa de mísseis do Irã e o apoio a grupos de resistência foram definitivamente retiradas da agenda.

Decisão do acordo

Em tom triunfal, o presidente dos Estados Unidos confirmou neste domingo a conclusão de um acordo com o Irã. “O acordo com a República Islâmica do Irã agora está concluído. Parabéns a todos!”, disse ele em sua rede Truth Social.

Ele afirmou também que autorizou a retirada do bloqueio naval dos EUA na região do Estreito de Ormuz. “Por meio deste post, autorizo plenamente a abertura sem cobrança de pedágio do Estreito de Ormuz e, simultaneamente, autorizo a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos”, declarou. “Navios do mundo, liguem seus motores. Deixem o petróleo fluir!”, acrescentou.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, também confirmou o acordo de paz que interrompe imediatamente todas as operações militares no Oriente Médio, inclusive no Líbano, e cuja assinatura ocorrerá em Genebra, na Suíça, na sexta-feira, dia 19 de junho.

“Com o acordo já em vigor, os mediadores facilitarão uma série de reuniões nesta semana. Essas discussões prévias à implementação estabelecerão as bases para as conversas técnicas e para a cerimônia oficial de assinatura”, escreveu na rede X Sharif, mediador-chave na guerra do Oriente Médio.