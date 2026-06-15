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Irã diz que cobrará taxas por ‘serviços’ marítimos em Ormuz

"Sempre afirmamos que não buscamos arrecadar pedágios de trânsito, mas serão cobradas taxas por serviços de navegação, proteção ambiental, seguros marítimos e outros serviços necessários", declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei

AFP

Navios-tanque são vistos no Terminal de Contêineres de Khor Fakkan, o único porto natural de águas profundas da região e um dos principais portos de contêineres do Emirado de Sharjah, ao longo do Estreito de Ormuz, uma hidrovia por onde passa um quinto da produção global de petróleo, em 23 de junho de 2025. Os militares dos EUA disseram que iniciariam um bloqueio a todos os portos iranianos em 13 de abril de 2026, após o colapso das negociações entre os lados em guerra no Paquistão, com o presidente dos EUA culpando a recusa do Irã em abandonar suas ambições nucleares.
Irã diz que cobrará taxas por 'serviços' marítimos em Ormuz Foto por GIUSEPPE CACACE / AFP

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira (15) que a República Islâmica cobrará taxas dos navios que passarem pelo Estreito de Ormuz, em virtude do acordo com os Estados Unidos.

“Sempre afirmamos que não buscamos arrecadar pedágios de trânsito, mas serão cobradas taxas por serviços de navegação, proteção ambiental, seguros marítimos e outros serviços necessários”, declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, em entrevista coletiva.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, já havia dito na manhã desta segunda que os EUA esperam que o Irã não cobrasse taxas na navegação no estreito, mas que a questão seria discutida como parte do novo acordo de paz.

“Nossa expectativa é que o estreito seja aberto sem pedágio a longo prazo, e esse é o tipo de coisa que vamos definir nessas negociações técnicas”, disse o republicano.

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