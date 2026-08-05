Irã diz que reabertura de Ormuz depende de mudança de postura dos EUA

A reabertura do Estreito de Ormuz depende de uma mudança no comportamento dos Estados Unidos e da “correção de suas violações”, informou nesta quarta-feira (5) a emissora estatal iraniana IRIB, citando uma fonte a par do assunto.

A fonte acrescentou que um eventual acordo entre Irã e Omã sobre futuros arranjos de navegação em Ormuz não levaria à reabertura imediata da via estratégica. Segundo a fonte, as negociações estão sendo conduzidas exclusivamente entre Teerã e Mascate e “não têm nada a ver com os EUA”.

Mesmo que Irã e Omã cheguem a um entendimento, o estreito permanecerá fechado enquanto as “violações americanas” continuarem, disse a fonte.

Em paralelo, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta quarta que a República Islâmica apoiará qualquer iniciativa ou decisão adotada pelos líderes palestinos no decorrer das negociações em andamento, reafirmando o apoio contínuo de Teerã à causa palestina, segundo a Press TV.

Em conversa telefônica com o chefe do Bureau Político do Hamas, Khalil al-Hayya, Pezeshkian o parabenizou pela nomeação e disse esperar que o novo cargo contribua para o povo palestino.