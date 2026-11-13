Irã exibe arsenal militar em Teerã e afirma que os EUA acabarão desistindo da guerra

Guarda Revolucionária apresentou mísseis, drones e equipamentos de defesa aérea em meio às divergências entre Washington e Teerã sobre o fim do conflito

Durante a exposição, Ali Balali, assessor do comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, afirmou que os Estados Unidos não conseguirão sustentar suas operações militares na região e acabarão recuando

O Irã encerrou nesta sexta-feira (13) uma exposição de armamentos em Teerã, na qual apresentou mísseis, drones e sistemas de defesa aérea de fabricação nacional, além de equipamentos americanos e israelenses que afirma ter abatido durante a guerra. O evento, organizado pela Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária iraniana, ocorreu no Parque Aeroespacial Nacional da capital e durou seis dias.

Durante a exposição, Ali Balali, assessor do comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, afirmou que os Estados Unidos não conseguirão sustentar suas operações militares na região e acabarão recuando. A declaração foi feita em meio às dificuldades nas negociações entre Washington e Teerã para encerrar o conflito iniciado em fevereiro.

“Os Estados Unidos acabarão por falhar e desistirão das suas operações. Eles têm de concordar com as sete condições propostas pelo Irã, tomar as medidas adequadas e retirar-se desta região. Só assim a segurança poderá ser garantida para os povos e nações da região”, declarou Balali.

Divergências sobre acordo

A manifestação iraniana ocorreu um dia depois de o presidente americano, Donald Trump, afirmar que não considera mais necessário negociar um acordo com Teerã. Na quinta-feira (12), o republicano declarou que pretende concentrar sua atenção no combate ao que chamou de corrupção em estados governados pelo Partido Democrata, sem esclarecer quais serão os próximos passos militares dos Estados Unidos.

“Não precisamos de um acordo com o Irã. Esses tempos já ficaram para trás. Nós estamos com o dinheiro deles — centenas de bilhões de dólares — e controlamos o estreito deles! Agradeço a sua atenção a este assunto”, afirmou Trump.

As declarações ocorreram enquanto os dois países tentavam estabelecer condições definitivas para encerrar a guerra, iniciada em 28 de fevereiro com ataques americanos e israelenses contra o território iraniano. Desde então, o conflito envolveu bombardeios contra instalações militares e infraestrutura estratégica, além de disputas pelo controle da navegação no Estreito de Ormuz.

A passagem marítima, localizada entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, é uma das principais rotas de transporte de petróleo e gás do mundo. Durante os confrontos, o Irã tentou restringir o tráfego de embarcações pela região, enquanto Washington respondeu com medidas militares e um bloqueio naval aos portos iranianos.

Pressão política interna

A mudança de discurso de Trump ocorre após as eleições legislativas de meio de mandato realizadas no início de novembro. O Partido Republicano perdeu sua maioria no Congresso para os democratas, que também conquistaram a maior parte dos governos estaduais disputados, segundo os resultados apresentados no material divulgado.

Nesta semana, o presidente americano voltou a questionar o processo eleitoral e alegou, sem apresentar provas, que houve fraude nas votações. As acusações foram feitas após os resultados desfavoráveis aos republicanos, enquanto Trump anunciava uma mudança de prioridades em sua agenda doméstica.

Apesar das declarações de ambos os governos, não foi anunciado um acordo definitivo para encerrar a guerra. O Irã mantém a exigência de retirada das forças americanas da região, enquanto a administração Trump não detalhou como pretende conduzir as próximas etapas do confronto.