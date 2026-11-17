O Catar, que atua como mediador nas negociações entre Washington e Teerã, advertiu que a intensificação dos confrontos ameaça as perspectivas de um acordo para encerrar a guerra.

O governo iraniano negou nesta terça-feira (17) que esteja preparando um ataque contra Washington, capital dos Estados Unidos, após a emissora americana CNN divulgar uma reportagem sobre um suposto plano de Teerã para detonar uma bomba suja em território americano. O presidente Donald Trump afirmou que as autoridades investigam a informação e ameaçou retaliar o Irã caso a iniciativa seja confirmada.

Em publicação na rede social X, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano classificou as acusações como infundadas e atribuiu a divulgação da notícia a uma tentativa de justificar novas ofensivas militares contra o país.

“Constituem mais um exemplo de uma campanha maliciosa para fabricar propaganda e pretextos de segurança destinados a justificar ataques à infraestrutura vital de um país. Aqueles que iniciaram a agressão contra o Irã agora buscam preparar o terreno na mídia para seus desígnios sinistros, fabricando e disseminando alegações infundadas”, escreveu.

Segundo a CNN, que citou fontes familiarizadas com o assunto, o suposto plano foi descoberto pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos. Não foram apresentadas publicamente provas da existência da operação.

Uma bomba suja consiste em um artefato que combina explosivos convencionais com material radioativo. Diferentemente de uma arma nuclear, seu objetivo é dispersar substâncias radioativas, provocando contaminação e possíveis danos à saúde da população.

Questionado sobre a reportagem ao desembarcar em Manila, nas Filipinas, para iniciar uma viagem pela Ásia, Trump afirmou que não descarta a possibilidade de um ataque iraniano.

“Estamos investigando. Espero que não seja verdade, mas levamos isso muito a sério, porque eles são loucos. Se houver um plano, eles pagarão um preço como nenhum outro país jamais pagou”, declarou o republicano.

Ataque ao Bahrein

As acusações surgem em meio à retomada das hostilidades no Golfo Pérsico, após cerca de dois meses de relativa redução dos confrontos. Os Estados Unidos reforçaram sua presença militar com o envio de um terceiro porta-aviões ao Oriente Médio, enquanto o Irã voltou a atacar alvos no Bahrein, onde estão instaladas forças americanas.

Nesta terça-feira, a Guarda Revolucionária iraniana afirmou ter utilizado drones de combate contra um sistema de radar operado por militares americanos na base aérea de Sheikh Isa. Teerã atribuiu a ofensiva a sucessivas incursões de aeronaves não tripuladas dos Estados Unidos em seu espaço aéreo. Jornalistas da agência AFP relataram ter ouvido explosões nas proximidades de Manama, capital do Bahrein.

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), entretanto, contestou a versão iraniana e afirmou que os drones foram interceptados antes de atingirem as instalações militares.

“A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) alegou que seus drones atingiram um sistema de radar militar dos EUA em uma base no Bahrein na manhã de hoje. Isso é FALSO. Vários drones de ataque unidirecional iranianos lançados hoje pela IRGC em direção ao Bahrein foram interceptados sem qualquer dano ao equipamento dos EUA ou ferimentos ao pessoal americano”, informou o comando militar.

O Catar, que atua como mediador nas negociações entre Washington e Teerã, advertiu que a intensificação dos confrontos ameaça as perspectivas de um acordo para encerrar a guerra. O porta-voz da diplomacia catariana, Majed Al Ansari, pediu que os envolvidos evitem novas ações militares que comprometam as negociações.

Explosões em Ormuz

A navegação comercial pelo Estreito de Ormuz também voltou a ser afetada pelas hostilidades. As Forças Armadas iranianas informaram que duas embarcações sofreram explosões após atingir minas navais, entre elas um superpetroleiro que transportava mais de 2 milhões de barris de petróleo bruto e um navio-tanque carregado com gás liquefeito.

Segundo a agência de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO), a tripulação do petroleiro está desaparecida após um incêndio a bordo, nas proximidades da cidade portuária de Khasab, em Omã. A embarcação já havia sido alvo de um ataque na segunda-feira (16), que provocou um incêndio na casa de máquinas e a deixou inoperante.

A Guarda Revolucionária afirmou que os dois navios navegavam com apoio aéreo americano quando atingiram as minas. A versão apresentada pelos militares iranianos não foi confirmada de forma independente.

Em meio aos incidentes, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, viajou nesta terça-feira a Omã para discutir a segurança dos corredores marítimos e a manutenção do fluxo comercial pelo Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo e gás do mundo.