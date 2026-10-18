Irã nomeia novo ministro da Defesa 8 meses após antecessor ser morto por EUA e Israel

Desde então, o cargo vinha sendo ocupado, de forma interina, por um general da Guarda Revolucionária, Majid Ebnelreza

O Irã escolheu, neste domingo (18), Mehrdad Ajlaqi como novo ministro da Defesa, oito meses após a morte de seu antecessor nos ataques dos Estados Unidos e de Israel, ocorridos em 28 de fevereiro, os quais desencadearam a guerra no Oriente Médio.

Desde então, o cargo vinha sendo ocupado, de forma interina, por um general da Guarda Revolucionária, Majid Ebnelreza.

Segundo o portal do governo, Ajlaqi “foi escolhido para o cargo com 237 votos a favor”, de um total de 277.

“O reforço da Frente de Resistência [grupos armados hostis a Israel e aliados do Irã], ainda mais do que antes, constituirá também um dos principais eixos do meu programa”, declarou o novo ministro perante o Parlamento, segundo a agência de notícias Tasnim.

Aos 68 anos, ele não possui carreira militar, mas trabalhou durante 42 anos para o Ministério da Defesa.

As Nações Unidas impuseram sanções a Ajlaqi em 2007, devido ao seu suposto envolvimento em atividades relacionadas aos programas balístico e nuclear do Irã.