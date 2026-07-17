Irã pede que os cidadãos reduzam o consumo de eletricidade após ataques

O Ministério da Energia do Irã pediu aos cidadãos, na sexta-feira (17), que reduzissem o consumo de eletricidade, após a rede elétrica ter ficado sobrecarregada em decorrência dos ataques dos EUA à infraestrutura energética no sul do país.

Em comunicado, o ministério instou as pessoas a desligarem os aparelhos de ar condicionado nos horários de pico “para ajudar a garantir um fornecimento estável de eletricidade nas províncias do sul, que atualmente enfrentam calor extremo e ataques às instalações de fornecimento de energia elétrica”.

Entenda a escalada

Os Estados Unidos intensificaram os ataques contra o Irã na madrugada desta quinta-feira (16), ampliando a ofensiva para áreas mais ao norte do país e atingindo, pela primeira vez nesta nova escalada do conflito, regiões próximas à capital, Teerã. A ação foi seguida por uma retaliação iraniana com mísseis e drones contra países do Oriente Médio que abrigam forças americanas, elevando novamente o risco de um conflito regional de maiores proporções.

Segundo a imprensa estatal iraniana, os bombardeios americanos atingiram áreas nos arredores de Teerã e a província de Semnan, onde estão concentradas instalações ligadas à produção de mísseis balísticos e ao programa espacial iraniano. Também houve relatos de ataques nas províncias de Hamedan, Hormozgan, Khuzistão, Lorestão, Markazi e Sistão-Baluchistão.

Além da ofensiva aérea, militares americanos abriram fogo contra o petroleiro Belma, de bandeira de Curaçao, que seguia em direção à Ilha de Kharg, principal terminal de exportação de petróleo do Irã, no Golfo Pérsico. De acordo com as Forças Armadas dos Estados Unidos, a embarcação ignorou repetidos avisos para interromper a navegação e foi atingida por um míssil disparado por uma aeronave militar, que danificou sua chaminé e a incapacitou.