Irã realiza novo ataque a países do Golfo após fechamento do Estreito de Ormuz

O Irã lançou neste domingo (12) uma série de ataques contra alvos ligados aos Estados Unidos na Jordânia, no Kuwait, em Omã e no Catar, em resposta à nova ofensiva americana contra seu território.

A Guarda Revolucionária também anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz e afirmou ter atingido instalações militares e de apoio utilizadas pelas forças americanas em quatro países.

Segundo o governo do Catar, mísseis foram interceptados pelas defesas aéreas, mas três pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas por estilhaços. Na Jordânia, a agência estatal informou que três mísseis iranianos provocaram apenas danos materiais leves, sem registro de vítimas.

Nos Emirados Árabes Unidos, autoridades disseram que sistemas de defesa detectaram projéteis e drones vindos do Irã, mas confirmaram que as ameaças não entraram no espaço aéreo do país. Sirenes de alerta também foram acionadas no Bahrein.

Tensão regional

Os ataques marcam uma nova etapa na escalada do conflito entre Teerã e Washington. No sábado (11), o Comando Central dos Estados Unidos informou ter atingido 140 alvos militares iranianos em uma nova rodada de bombardeios, elevando para mais de 300 o número de instalações atacadas em três noites. Segundo o Pentágono, a ofensiva teve como objetivo reduzir a capacidade do Irã de ameaçar embarcações comerciais e militares que transitam pelo Estreito de Ormuz.

A imprensa estatal iraniana informou que os ataques americanos atingiram áreas no sul do país, incluindo Bandar Abbas, Sirik, Jask e a ilha de Qeshm, além da província de Khuzistão. Segundo as agências Mehr e Tasnim, um militar da Marinha iraniana morreu durante a ofensiva. Em resposta, Teerã anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz e afirmou que embarcações que desrespeitarem as restrições poderão ser interceptadas.

Neste domingo (12), um navio foi atingido por um ataque a cerca de 17 quilômetros da Península de Musandam, em Omã, o que provocou um incêndio e a evacuação da tripulação. As autoridades omanenses informaram que 23 tripulantes foram resgatados, enquanto uma pessoa segue desaparecida.

Negociações de paz

Apesar de negociações realizadas entre Irã, Omã e uma delegação do Catar para discutir a segurança da navegação no Estreito de Ormuz, as tentativas de mediação perderam força nos últimos dias. O cessar-fogo firmado entre Washington e Teerã em 17 de junho também se deteriorou após o presidente dos EUA, Donald Trump, declarar que o acordo havia chegado ao fim e intensificar os ataques contra o território iraniano.

A tensão aumentou ainda mais após o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, prometer vingança pela morte de seu pai, Ali Khamenei, enquanto Trump voltou a ameaçar destruir o Irã caso o governo iraniano tente assassiná-lo.